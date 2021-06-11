Tosyalı Holding 2020 yılında, ham çelik üretimini bir önceki yıla göre yüzde 10,49 oranında artırarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci ham çelik üreticisi oldu.

Dünya Çelik Birliği’nin (World Steel Association) her yıl düzenli olarak özel bir yayınla açıkladığı 2020 dünya ham çelik üretimi rakamlarına göre Tosyalı Holding, 2019’daki 3.91 milyon ton olan ham çelik üretimini 2020 yılında yüzde 10,49 artışla 4.32 milyon tona çıkararak, 84’ncü sıradan 82’nci sıraya yükseldi. Tosyalı Holding pandemi koşullarına rağmen elde ettiği bu başarıyla aynı zamanda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci çelik üreticisi oldu.

2020 yılının sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada zor bir yıl olmasına rağmen yatırımlarına hiçbir zaman ara vermediklerini dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı; “Eğer hazırlıklıysanız böylesi zor zamanlar aynı zamanda içerisinde fırsatları da barındırır. Tedarik zincirlerinde küresel olarak sorunlar yaşandığı bu dönemde Tosyalı Holding olarak, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı olarak yaptığımız yatırımların çok faydasını gördük. Bu sayede hem ülkemizde hem de başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada artan kaliteli çelik talebine hızla karşılık verdik. Bizi bu noktaya taşıyan yatırımlarımıza bu dönemde de hiç ara vermedik. Hem İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hem de Cezayir’de devam eden 4. faz yatırımlarımız tamamlandığında Tosyalı Holding olarak toplam üretimimizi çok daha yukarılara çıkaracağız. Tümü katma değerli çelik üretimine odaklanan bu yatırımlarla birlikte dünya sıralamasındaki yerimizi daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

“Başarının sırrı yenilikçi yatırımlarda”

Uluslararası pazarlarda Karadağ ve Cezayir’den sonra Senegal ve Angola’da da yatırımları devam eden Tosyalı Holding, Afrika’yı en önemli yatırım bölgelerinden biri olarak görüyor. Cezayir’de hidrokarbon kaynaklı üretim dışında ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tosyalı Algerie, global ölçekteki en büyük teknolojik çelik yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Yıllık 2,5 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük DRI üretim tesisleriyle birlikte, DRI ile çalışan dünyanın en büyük ark ocağına sahip Tosyalı Algerie, 2020 yılında 2,23 milyon tonluk üretim rakamına ulaşarak dünya rekoru kırmıştı. Tosyalı, inovasyon ve dijital dönüşümün tüm üretim sürecine entegre edileceği İskenderun Sarıseki Tesisi yatırımında Türkiye’de bir ilk olan EAF Quantum teknolojisi kullanacak. Bu tesis, devreye girdiğinde yıllık 4 milyon ton yassı çelik üretecek ve Türkiye’nin yıllık 4 milyar dolarlık ithalatını ikame edecek.