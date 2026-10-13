SGK'dan 310 bin TL'den başlayan fiyatlarla gayrimenkul satışı! Başvurular nasıl yapılacak?

Satın alınması planlanan taşınmaz için belirlenen teminat tutarı nakit olarak ödenecekse, ödemenin tahsilat yetkisi bulunan bankalara yapılması gerekecek. Teminat mektubu sunulması durumunda ise belgenin, başvuru süresinin sona ereceği gün mesai bitimine kadar herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim edilmesi zorunlu olacak.

İhalelerde teminat olarak Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu kapsamında tedavülde bulunan Türk lirası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen süresiz kesin teminat mektupları geçerli sayılacak. Bunların dışında herhangi bir teminat türü kabul edilmeyecek.