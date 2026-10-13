SGK'dan 310 bin TL'den başlayan fiyatlarla gayrimenkul satışı! Başvurular nasıl yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gayrimenkul sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren yeni bir satış gerçekleştirecek. Kurumun satışa çıkaracağı taşınmazların başlangıç fiyatları 310 bin lira olarak belirlendi. SGK gayrimenkul satışına kimler, nasıl başvurabilir? Teminat koşulları belli oldu mu? İşte satış sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
1 SGK gayrimenkul satışları ne zaman başlayacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mülkiyetindeki taşınmazlar, ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında 21 Ekim-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Elektronik Satış Portalı üzerinden düzenlenecek açık artırmalarla satışa sunulacak.
2 SGK gayrimenkul ihalesine nasıl başvurulur?
Arsa ve konutların ihale yoluyla gerçekleştirilecek satışlarında tahmini bedeller 310 bin liradan başlayacak. İhaleye katılmayı planlayanlar, satışa çıkarılan taşınmazlara ait ihale belgelerini e-Devlet üzerinden SGK Elektronik Satış Portalı'na giriş yaparak ücretsiz inceleyebilecek.
3 İhaleye katılacaklar için teminat koşulları belli oldu
Satın alınması planlanan taşınmaz için belirlenen teminat tutarı nakit olarak ödenecekse, ödemenin tahsilat yetkisi bulunan bankalara yapılması gerekecek. Teminat mektubu sunulması durumunda ise belgenin, başvuru süresinin sona ereceği gün mesai bitimine kadar herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim edilmesi zorunlu olacak.
İhalelerde teminat olarak Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu kapsamında tedavülde bulunan Türk lirası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen süresiz kesin teminat mektupları geçerli sayılacak. Bunların dışında herhangi bir teminat türü kabul edilmeyecek.
4 SGK gayrimenkul satışlarında kimler kapsam dışında?
SGK, ihaleye katılmak isteyenlerin beyanlarını esas alacak. Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelere katılması mümkün olmayan veya haklarında yasaklama kararı bulunan kişilerin ihaleyi kazandığının belirlenmesi durumunda ihale iptal edilecek. Ayrıca söz konusu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
5 SGK gayrimenkul ihalesine nasıl başvurulur, ödeme nasıl yapılır?
İhaleye katılmak isteyenler, e-Devlet aracılığıyla SGK'nin resmi internet sitesi https://sgk.gov.tr/ üzerindeki "İhaleler" bölümünden "Gayrimenkul Satış İhaleleri" sayfasına ulaşarak https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresindeki Elektronik Satış Portalı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
Satışın ardından ihale bedelinin tamamı peşin olarak SGK hesaplarına ödenecek.