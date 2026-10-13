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İran yaptırımlara rağmen petrol ürünleri ihracatına devam ediyor

İran'ın Hürmüzgan Denizcilik ve Limanlar Genel Müdürü Hüseynitahti, ABD saldırılarıyla başlayan savaş ve süregelen gerginliğin yanı sıra yaptırımlara rağmen, son 6 ayda ülkeden 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildiğini bildirdi.

İran yaptırımlara rağmen petrol ürünleri ihracatına devam ediyor

İran'ın Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, Hürmüzgan Denizcilik ve Limanlar Genel Müdürü Hüseynitahti, petrol ürünleri ihracatına ilişkin açıklama yaptı.

Hüseynitahti, ABD saldırılarıyla başlayan savaş ve süregelen gerginliğin yanı sıra yoğunlaştırılan yaptırımlara rağmen, ülkenin petrol ürünleri ihracatının hiçbir zaman durmadığını ve devam ettiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'na komşu Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Limanı’ndan yapılan petrol ürünleri ihracatının da devam ettiğini aktaran Hüseynitahti, şöyle konuştu:

"(İran'da yılın ilk günü sayılan 21 Mart’tan itibaren) 6 aylık süre içerisinde 325 gemi operasyonu kaydedildi ve bu operasyonlarda 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

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