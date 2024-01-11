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Tüpraş: Rafinerimize 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile iletişim kesildi

Tüpraş, Türkiye’ye petrol taşıyan St. Nikolas tankeriyle Umman açıklarında iletişimin kesildiğini açıkladı.

11 Ocak 2024 | 15:59
Son Güncellenme: 11 Ocak 2024 | 16:04
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Tüpraş: Rafinerimize 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile iletişim kesildi

Tüpraş'tan yapılan açıklamada Yunan armatör firması Empire Navigation’a ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişimin Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06:30 dolaylarında kesildiği bildirildi. Açıklamada, "Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığımız ve Basra Limanı’ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. Gemide Türk mürettebat bulunmamakta olup, konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle iş birliği halinde sürmektedir."  denildi. 
 

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