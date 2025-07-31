Türk Traktör'den bilanço değerlendirmesi

TürkTraktör, bu hafta içi Ocak-Haziran dönemine ilişkin finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, yılın ilk yarısında 15 bin 563 traktör üreten TürkTraktör, Türkiye'deki toplam traktör üretiminin yüzde 63'ünü, ihracatın ise yüzde 71'ini karşıladı. Şirketin aynı dönemdeki şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı yüzde 8,8 olarak kaydedildi.

TürkTraktör, yılın ilk yarısında yurt içi pazara 9 bin 728 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 5 bin 163 adede ulaştı.

Türkiye traktör pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik daralmayla 23 bin 559 adet olarak gerçekleşti.

Şirketin haziran sonu itibarıyla Türkiye traktör pazarında, New Holland ve Case IH markalarıyla, yüzde 40,9'luk payı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, Türkiye traktör pazarındaki daralma eğiliminin, zorlu sektör dinamikleri ve önemli finansman maliyeti etkisiyle yılın ilk yarısında da devam ettiğini belirtti.

Pazardaki konumlarını korumanın önemine dikkati çeken Sejourne, şu ifadeleri kullandı:

'18 yıldır aralıksız olarak liderliğimizi sürdürmemize vesile olan çiftçilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünya standartlarındaki çevreci ve son teknolojiye sahip geniş ürün yelpazemizle, çiftçilerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olmak için 2025'in ikinci yarısında da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'