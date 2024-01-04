"Türkiye kozmetikte büyüyor"

Tüm dünya gibi Türkiye’de ekonomik olarak zor bir yılı geride bıraksa da bazı sektörler yaptıkları yatırımlarla krizden karlı çıkmayı başardı. Kozmetik sektörünün önemli firmalarından biri olan Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci 2024 yılını değerlendirirken, “Kozmetik sektöründe her geçen gün yerli ve yabancı pazarda rekabet artıyor. Buna rağmen cirolarımız hedeflerimizle birlikte paralel bir yükselme gösteriyor. 2024 yılı ciro hedefimizi 750 milyon TL olarak belirledik” dedi.

Çörekci, “2024 yılında ihracat hedefimizin merkezinde Doğu Avrupa ülkeleri bulunuyor. Tüketicilerimizle empati ve samimiyet içgörüleriyle yakaladığımız başarılı iletişimi aynı şekilde Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz” derken Türkiye’de “e-ticaret” üzerinden gerçekleştirdikleri büyümeye dikkat çekti.

Mağazalaşma atılımlarının pandemi süreciyle sekteye uğradığını söyleyen Çörekci, “Hem dijital pazarlama ve ihracat hem de yurt içinde offline satış kanalları ile satışlarımızı yürütüyoruz. Watsons ile güzel bir iş birliğimiz bulunuyor, tüketicilerimiz tüm ürünlerimize sadece Watsons Mağazaları’ndan ulaşabilir. Yurt dışındaki distribütörlerimiz vasıtasıyla açtığımız mağazalarımız dışında birçok zincir markette de ürünlerimiz yer alıyor” dedi.

Türkiye’de kozmetik sektörünün her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci, “Geçtiğimiz sene 1 milyar 100 milyon dolar olan kozmetik ihracatı, 2023 sonunda 1 milyar 600 bin dolara çıkacak gibi görünüyor. Hem erkek hem de kadınların kullandığı ürünlerden en çok ithalatı yapılansa güneş kremleri… Bu ürünlerin satışı mart ayı itibari ile artış gösterip, temmuz sonuna doğru azalıyor. Sinoz ise Türkiye’de en çok güneş kremi satanların başında… Bu da milyonlarca adet güneş kremi satışımızla alanımızdaki ürün ithalatının da önüne geçilmesi anlamına geliyor.” İfadelerini kullandı.

SİNOZ, SİNOP’TAN BÜYÜYECEK

Yeni yılda en büyük yatırımlarından birine imza atacaklarını söyleyen Yasin Çörekci, “Karadeniz’in en özel illerinden biri olan Sinop’ta 100 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Büyük bir fabrika kurarak birçok ürünümüzün üretimini artık bu fabrikadan yapacağız. Mayıs itibariyle hazırlıkları başlayan fabrikanın yeni yıl ile faaliyete geçmesi planlanıyor. Sinop OSB’de bulunan ve 5 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrika tam kapasite çalışmaya geçtiğinde 180 kişiye istihdam sağlayacak” dedi.

Her geçen yıl arttırdıkları ürün çeşitliliğine dikkat çeken Çörekci, Sinoz’un yine ilkelerinden taviz vermeden yeni ürünler geliştirdiğinin altını çizdi: “Ürün gamımızı oluştururken Ar-Ge çalışmalarımızda 3 ana başlığa özen gösteriyoruz. Cildin en temel ihtiyaçları olan; Temizleme-Arındırma, Nemlendirme ve Korumayı baz alarak bu alanlarda ürün geliştiriyoruz. Aradan geçen 15 yıllık süreçte ürün gamımızı bir hayli geliştirdik. Her cilt tipine uygun, güneş korumasının yanında cilt bakımı yapan güneş kremlerimiz, vücut peelingimiz, yüz temizleme jelimiz ve No:16 Mucizevi Bakım Yağımız başta olmak üzere cildin ihtiyacı olan birçok ürünün üretimini gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra özellikle geçtiğimiz yıl pembe güneş kremi trendine kulak vererek Pink Touch Pembe Güneş Kremini geliştirdik. Son olarak Pure Cica ailemize kusursuz şekilde ton eşitleyen Tiger Grass Kızarıklık Karşıtı Onarıcı Bakım Kremi’ni ekledik. 2024 yılı ile multi fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesine ağırlık vereceğiz.”