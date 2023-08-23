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Ülker'den yılın ilk yarısında 19,6 milyar TL ciro

Ülker Bisküvi, 2023 yılının ilk yarısını 19,6 milyar TL ciroyla kapattı.

23 Ağustos 2023 | 11:51
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Ülker'den yılın ilk yarısında 19,6 milyar TL ciro

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, yılın ilk yarıyıl cirosunun 19,6 milyar TL olduğunu duyurdu. Şirketin, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 66, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 34 oldu. 

Şirketin gelişimini sürdürdüğünü belirten Ülker CEO’su Mete Buyurgan şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Türkiye’nin lider gıda şirketi olarak markalarımıza yatırım yapmaya, yeni ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmaya, ihracatımızla, istihdamımızla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Yılın ilk altı ayında 24 yeni ürünümüz raflarda yerini aldı. Hedefimiz, her zaman tüketicisini en iyi anlayan ve trendlere öncülük eden lider marka olmak. Tüm kategorilerde başarılı bir performans gösteriyoruz. Türkiye’de her hanede ürünlerimizle yer alırken 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde güçlü bir oyuncuyuz, bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğimizi sürdürüyoruz. Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendimiz devam ediyor.”

"2050 net sıfır şirket olma yolunda ilerliyoruz"

Yılın ilk çeyreğinde ilk sürdürülebilirlik bağlantılı toplam 330 milyon dolar değerinde kredi anlaşmaları yaptıklarını hatırlatan Buyurgan; “İsrafsız şirket modeliyle sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sürdürülebilir ham madde tedarikinden ambalaj yönetimine, lojistik yönetiminden atık geri dönüşümüne kadar tüm değer zincirini ele alan karbon yönetim programını da başlattık. Her alanda sera gazı emisyonlarını kontrol altına alarak, emisyon azaltıcı projelerle 2050 net sıfır şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. 
 

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