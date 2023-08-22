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  • Ünlü restoran zinciri Kaşıbeyaz'ın adı nereden geliyor? İşte ilginç öyküsü

Ünlü restoran zinciri Kaşıbeyaz'ın adı nereden geliyor? İşte ilginç öyküsü

Yurt içinde sekiz, yurt dışında ise üç şubesi bulunan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, yurtdışı odaklı büyüme planlıyor. Peki, 'Kaşıbeyaz' adı nereden geliyor? İşte hikayesi...

22 Ağustos 2023 | 15:23
Son Güncellenme: 22 Ağustos 2023 | 15:33
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Ünlü restoran zinciri Kaşıbeyaz'ın adı nereden geliyor? İşte ilginç öyküsü

Temelleri Gaziantepli kebapçı Mehmet Efendi tarafından atılan ve oğlu Ahmet Kaşıbeyaz'la birlikte markalaşma yolculuğuna çıkan ünlü restoran zinciri Kaşıbeyaz, bugün gelinen noktada üçüncü kuşağın yönetiminde büyümesini sürdüren bir restoran zinciri. Peki, ünlü restoran zincirinin adı nereden geliyor?

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, Ekonomist Dergisi'nden Özlem Bay Yılmaz'a (6-16 Ağustos tarihli sayı) markanın yol haritasını anlatmıştı.

Murat Kaşıbeyaz restoran zincirine de ismini veren 'Kaşıbeyaz' soyadının hikayesini şöyle anlatmıştı:

“İSMİMİZ BABAMIN RÜYASINDAN GELİYOR”

“Babamızın soy ismi normalde Besim’miş. 11 yaşındayken gördüğü rüya sonucunda kaşının beyazlamasıyla ‘kaşıbeyaz’ olarak anılmaya başlıyor. Kendisi de bu rüyanın uğruna inanıyor ve aslında Besim olan soyadını da bu şekilde değiştiriyor. Rüyasında indiği bir mağara altın kümeleri görüyor ve altınları eline aldığı kürekle harmanlıyor. Sabah kalkıp okula gidiyor ve rüyasını arkadaşına anlatıyor.

Ertesi sabah da bir kaşı beyaz olarak uyanıyor. Bu işe kimse akıl sır erdiremiyor. O zaman doktor filan yok, mahalledeki din alimlerine götürüyorlar. Onlar babama bunun çok iyi bir geleceğe işaret ettiğini söylüyor. Açılan tüm dükkanların adı Kaşıbeyaz konuyor ve ilk günden itibaren çok iyi iş yapmaya başlıyor. Bilinirliği artınca da soy ismini Kaşıbeyaz olarak değiştiriyor.”
 

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