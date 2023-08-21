Yurtdışında yedi yeni şube açacak

Yurtiçinde sekiz, yurtdışında ise üç şubesi bulunan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, yurtdışı odaklı büyüme planlıyor. Geçen yıl 40 milyon TL'lik yurtdışı yatırımı gerçekleştiren grup, 2023 sonuna kadar ise yurtdışında yedi yeni şube için yaklaşık 30 milyon TL'lik yatırım yapacak.

emelleri Gaziantepli kebapçı Mehmet Efendi tarafından atılan ve oğlu Ahmet Kaşıbeyaz'la birlikte markalaşma yolculuğuna çıkan ünlü restoran zinciri Kaşıbeyaz, bugün gelinen noktada üçüncü kuşağın yönetiminde büyümesini sürdüren bir restoran zinciri .

Önümüzdeki dönemde de yurtiçi ve yurtdışında yeni şubelerle açacaklarını belirten Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, "Bu yıl açmayı planladığımız İstanbul Hadımköy ve Bursa şubelerimizle yurtiçinde 10 restorana ulaşacağız.

Geçen yıl Tahran, Dubai ve Katar yatırımlarımızı hayata geçirmiştik. Toplam 40 milyon TL yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar da Özbekistan'da, Mısır Kahire'de, Irak Bağdat'ta, Rusya St. Petesburg'da, Azerbaycan Bakü'de, Almanya Duesseldorf'da ve Dubai'de ikinci restoranımızı açmaya hazırlanıyoruz" diye konuşuyor.

Yurtdışındaki yedi yeni şubenin toplam yatırım tutarının yaklaşık 30 milyon TL olacağını dile getiren Kaşıbeyaz, "Yurtdışındaki büyümemiz cirolarımıza da yansıdı. Ancak yurtiçinde artan enflasyondan dolayı kârlılıklarımız düştü" diyor.

"HER ÜLKEDE BAKLAVA CORNER"

Bu yıl franchise vermeye yoğunlaşan grup, büyümesinin yüzde 80'ini yurtdışı odaklı gerçekleştirecek. Dubai, Tahran ve Duesseldorf'taki restoranlarının kendi yatırımları olduğundan bahseden Kaşıbeyaz, diğerlerinin ise franchise sistemiyle açtıkları restoranlar olduğunu dile getiriyor. Restoranları ile birlikte baklava imalathanesi de açtıklarından söz eden Kaşıbeyaz, "Her ülkede 4-5 tane de baklava corner'ı yapıyoruz.

Yine 'street food' denilen sokak lezzetlerini de değerlendiriyoruz. Bunları da 'Beyaz by Kaşıbeyaz' ismiyle açıyoruz. Ama bunların yerleri o bölgenin en iyi alışveriş merkezlerinde oluyor. Aynı zamanda restoranlarımızı bin metrekarenin altındaki yerlere kesinlikle açmıyoruz" diye anlatıyor.

MUTFAK EKİBİ TÜRKİYE'DEN

Bin 200 kişiye istihdam sağlayan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, franchise ile büyüyor. Murat Kaşıbeyaz, franchise koşulları hakkında şu bilgileri veriyor: "İsim hakkımızı alıyoruz. İşletme hakkı olarak da cirodan yüzde 8 alıyoruz. Bizi diğer markalardan ayrıştıran en önemli noktamız ise Türk yemek kültürünü olduğu gibi yurtdışına taşımamız. Bütün ürünleri Türkiye'den getirmeye özen gösteriyoruz.

Aynı zamanda bütün restoranlarımızdaki mutfak ekibi Türkiye'den geliyor. Dubai'de de bir işletme merkezi kurduk. Burada özel bir İK ekibimiz var. Salon işletme, finans gibi tüm konularda arkadaşlarımız bizim yönetim ekibimizden bir eğitim alıp çalışmaya başlıyorlar."

“İSMİMİZ BABAMIN RÜYASINDAN GELİYOR”

“Babamızın soy ismi normalde Besim’miş. 11 yaşındayken gördüğü rüya sonucunda kaşının beyazlamasıyla ‘kaşıbeyaz’ olarak anılmaya başlıyor. Kendisi de bu rüyanın uğruna inanıyor ve aslında Besim olan soyadını da bu şekilde değiştiriyor. Rüyasında indiği bir mağara altın kümeleri görüyor ve altınları eline aldığı kürekle harmanlıyor. Sabah kalkıp okula gidiyor ve rüyasını arkadaşına anlatıyor.

Ertesi sabah da bir kaşı beyaz olarak uyanıyor. Bu işe kimse akıl sır erdiremiyor. O zaman doktor filan yok, mahalledeki din alimlerine götürüyorlar. Onlar babama bunun çok iyi bir geleceğe işaret ettiğini söylüyor. Açılan tüm dükkanların adı Kaşıbeyaz konuyor ve ilk günden itibaren çok iyi iş yapmaya başlıyor. Bilinirliği artınca da soy ismini Kaşıbeyaz olarak değiştiriyor.”

