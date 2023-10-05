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York Car Rental Türkiye pazarına girdi

DCL Kiralama ilk yatırımı olarak 2008 yılında kurulan Toronto merkezli York Car Rental’i Türkiye’ye getirdi.

05 Ekim 2023 | 17:18
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York Car Rental Türkiye pazarına girdi

Dicle Grup bünyesinde yer alan DCL Kiralama, Türkiye'ye getirdiği York Car Rental markası ile kısa dönem araç kiralama sektöründe büyüme hedefliyor.

DCL Kiralama'dan yapılan açıklamada, "York Car Rental kullanıcılarına sektörde bulunmayan marka – model çeşitliliği sunuyor, ekonomi sınıfından premium araçlara kadar farklı marka ve modeller sunan marka filosunda 34 marka, 50 model araç bulunduruyor. Filosunun tümü 2023 model araçlardan oluşan York Car Rental, kullanıcılarına alternatif yakıt çözümleri de sunarak elektrikli araç kullanmayı seven kullanıcıları için de elektrikli araçları filosunda bulunduruyor. Araç filosunun %70’i otomatik olan markanın, 2023 yıl sonunda 400 araç ile, önümüzdeki sezonda ise 1.000 araç ile hizmet vermeyi hedefliyor. Ayrıca önümüzdeki sezonda araç filosundaki araçların %2’si elektrikli araçların oluşturmasını planlıyor" denildi. 

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