ARA
Bist 100
7962,31
1,91%
Bist 100
Dolar/TL
29,0557
0,2575%
Dolar/TL
Euro/TL
31,8914
-0,1003%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0968
-0,2261%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1907,6
0,53%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ziraat Bankası, Deutsche Bank ile anlaşmayı duyurdu

Ziraat Bankası ile Deutsche Bank arasında kredi ve fonlama anlaşması imzalandı

15 Aralık 2023 | 13:14
0
Ziraat Bankası, Deutsche Bank ile anlaşmayı duyurdu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Deutsche Bank ile vadesi 5 yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1,75 milyar avroluk dış finansman imkanı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzalandı.

Açıklamada, ülke ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler ile son dönemde iyileşen yatırımcı algısı ve finansman koşulları çerçevesinde yapılan anlaşmadan sağlanacak fonlama ile bankanın başta ihracatçılar olmak üzere ülkenin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere, sorumlu, etkin ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı doğrultusunda katkı sağlamaya devam edeceği belirtilerek, "Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız benzer adımlarla uluslararası paydaşlarımızla yakın işbirliğimizi ve başta ihracatçılarımız olmak üzere ekonomimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1907,6 0,53%
  • ALTIN ONS 2042,02 0,28%
  • BIST 100 7962,31 1,91%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0557 0,2575%
  • EURO/TURK LIRASI 31,8914 -0,1003%
  • EURO/USD 1,0968 -0,2261%
  • INGILIZ STERLINI 1,27713 -0,00274%
  • JAPON YENI 141,683 -0,085%
  • KANADA DOLARI 1,33805 -0,18016%
  • RUS RUBLESI 89,3705 -0,1224%
Günün En Çok Okunanları
İstanbul'un 73 yıllık lokantası nasıl kuruldu?
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
Avrupa'da en yüksek alım gücü Lüksemburg'da! 36 ülke arasında Türkiye kaçıncı oldu?
Avrupa'da en yüksek alım gücü Lüksemburg'da! 36 ülke arasında Türkiye kaçıncı oldu?
Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış geliyor! 7 il için uyarı var!
GERİ
İLERİ
İstanbul'un 73 yıllık lokantası nasıl kuruldu?
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
MASAK uyardı: Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın
TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş zamanı geldi
Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması
Yabancılardan son 6 yılın en güçlü hisse alımı
Avrupa'da en yüksek alım gücü Lüksemburg'da! 36 ülke arasında Türkiye kaçıncı oldu?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL