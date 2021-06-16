Derimod, 2021’de aşıların hızlanması ve vakaların azalmasıyla beraber hazirandan sonra güçlü toparlanma ile 650 milyon TL ciro hedefliyor. Murat Zaim, “Yurtdışında 10 yeni mağaza açacağız. Hedefimiz ihracatın payını yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmak” diyor.

Ayakkabı sektörünün önemli markalarından Derimod, pandemi dönemini az hasarla atlatan markalardan biri olmayı başardı. Şirket, 2020 yılını yüzde 15 düşüş ve 450 milyon TL ciro ile kapattı.

Şirket, 2021’de aşıların hızlanması ve vakaların azalması ile beraber hazirandan sonra güçlü toparlanmayla yaklaşık yüzde 50 büyüme ile 650 milyon TL ciro bekliyor.

E-ticarette büyümenin yanı sıra daha geniş metrekarelerde mağazalar açmaya devam etmeyi planlayan Derimod, döviz gelirlerini artırmaya odaklanacak.

Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zaim, “Hedefimiz ihracatın payını yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkararak döviz gelirlerimiz artırmak” diyor.

Dijitalleşme, mağazalaşma gibi konulara 2021’de toplam 5 milyon TL yatırım bütçesi ayıran şirketin ikinci kuşak temsilcilerinden Murat Zaim’le hem şirkette hem de sektörde pandemi sonrası yeni dönemi konuştuk.

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