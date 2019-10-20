Emin adımlarla ilerliyoruz
Meksa Yapı firmasının ortakları Mehmet Sancak ve Melih Keşoğlu, sanatı teknoloji ve tasarımla buluşturarak farklılık yaratmayı hedeflediklerini söylüyor.
Kurucu ortakları olan Yüksek Mühendis Mehmet Sancak ve Mimar Melih Keşoğlu tarafından temelleri atılan Meksa Yapı, sanatı teknoloji ve tasarımla buluşturarak farklılık yaratmayı hedefliyor.
Meksa Yapı, mutfak ve kapı ürünlerinin lokomotif markası olan ve aynı zamanda İç Anadolu distribütörlüğünü üstlendiği Gante Mutfak&Kapı ile çalışıyor.
Mutfak ve kapı sektöründe teknik yeterliliği üst düzeye taşıyarak marka ve kurumsal çözüm ortağı olma hedefiyle yola çıkan Meksa Yapı firmasının ortakları Mehmet Sancak ve Melih Keşoğlu, hedefledikleri noktaya ulaşmak için planladıkları süreçte doğru ve emin adımlarla ilerlemeyi kendilerine ilke edindiklerini söylüyor.
Gante Mutfak & Kapı ne zaman kim tarafından kuruldu? Meksa ortaklığı ne zaman doğdu?
Gante Mutfak & Kapı 65 yıldır sektörde öncü olarak faaliyet gösteren Sağlamcılar A.Ş. tarafından 2016 yılında kuruldu. Meksa ise sektörde profesyonel üst düzey yöneticilik, proje ve mağaza yönetim tecrübesi olan Mimar Melih Keşoğlu ve Yüksek Mühendis Mehmet Sancak tarafından kuruldu.
Kurulurken ulaşmak istediğiniz hedef kitle ve gerçekleştirmek istediğiniz hedefleriniz neydi?
Türkiye’de henüz yüzde 20’sini markaların oluşturduğu mutfak sektöründe ve neredeyse markalaşmanın yok denecek kadar az olduğu kapı
sektöründe teknik yeterliliği üst düzeye taşıyarak marka ve kurumsal çözüm ortağı olma hedefiyle yola çıktık. Hedef kitlemiz ise, kalite algısı yüksek projelerde ve perakende müşterilere çözüm ortağı olmaktı.
Şu an o istediğiniz noktaya ulaşmış görüyor musunuz kendinizi?
Geride kalan üç yıl içerisinde gerek yurt içi gerek yurtdışında teslim ettiğimiz işler ile birlikte hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için planladığımız süreçte doğru ve emin adımlarla ilerliyoruz.
Marka çatınız altındaki ürün çeşitleri ve ürün özellikleri hakkında bilgi alabilir miyiz?
Gante, marka çatısı altındaki ürünleriyle projelerde paket çözüm ortağı olma yeteneğine sahip bir marka. Hatta bu konuda Türkiye’de paket çözüm ortağı olarak düşünüldüğünde ilk sıralarda akla gelen bir marka. Mutfak, banyo mobilyası, vestiyer, giyinme odaları, kapı, süpürgelik gibi ürünleriyle paket olarak kaliteli hizmet sunan bir firmayız.
Ayrıca Meksa Yapı, teknik ve estetik bilgilerini güçlü kadrosuyla sentezleyerek Gante markasının ürün gamının yanı sıra Siemens, Elica, Blanco, Krono Original, Balterio gibi markaların da satışını gerçekleştirmektedir. Bunların yanında proje danışmanlığı, parke, dekoratif taş ve duvar kağıdı ürünleriyle de hizmet sunmaktadır.
Başarılı bir dekorasyonun incelikleri nelerdir?
Bir mekana girdiğinizde kalite algısını ilk üç saniyede alırsınız. Bu algıyı oluşturmak için öncelikle kullanıcının ihtiyaç, beklenti ve yaşam tarzını çok iyi belirlemeniz gerekir. Bu ihtiyaçları doğru malzeme seçimleriyle bir araya getirerek fonksiyonel ve şık bir mekan oluşturabilirsiniz.
Üretim süreciniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Projelendirme ve sipariş aşaması sonrası ürün gruplarına göre 4-8 hafta arası bir zaman diliminde üretim ve teslim süresini tamamlıyoruz.
Özel sipariş üzerine üretim yapıyor musunuz?
Aslına bakarsanız bizim her ürünümüz özel sipariş diyebiliriz, çünkü hepsi tamamen ısmarlama üzerine o kullanıcıya özel üretilir.
Yakın gelecekte gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projelerinizden bahsedebilir misiniz?
Gante ve Meksa markalarını özellikle kalite ve fonksiyon beklentisi olan üst segment projelerin ilk akla gelen tercihi haline getirmektir.
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