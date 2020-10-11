Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, Türkiye Fintech Ekosistem Haritası’nda üç yıldır banka dışı ödeme sistemine sahip tek şirket olduklarını söylüyor.

Aram Ekin Duran

Türkiye’de 25 milyon kişinin bankasız olduğuna işaret eden Şener, “ininal, ipara, inventiv gibi grup şirketlerimiz ile ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler pazarının iddialı bir oyuncusuyuz” diyor.

Bundan 21 yıl önce yemek kartı şirketi olarak kurulan Multinet Up, özellikle son sekiz yıldır yaptığı yatırımlarla kendini bir yemek kartı şirketinden ekosistem yöneten bir fintech grubuna çevirdi.

Multinet Up CEO’su Demirhan Şener ile pandemi döneminde değişen koşulları ve dijitalleşme yolculuğunda önlerine koydukları hedefleri konuştuk.

Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Multinet Up’ın operasyonları hakkında bilgi verir misiniz?

200 binin üzerinde kurum ve 2 milyon kart kullanıcısını barındıran bu ekosistem içinde üç ana faaliyet alanımız var: Çalışanlara bağlı olan giderlerin yönetimi, çalışanlara bağlı olmayan giderlerin yönetimi ve finansal servisler alanı. Çalışanlara bağlı giderler yönetiminde; yemek kartı, akaryakıt, esnek yan haklar, ödüllendirme, seyahat, konaklama ve araç kiralama çözümlerini sunuyoruz.

İkinci alan, çalışanlara bağlı olmayan giderlerin yönetiminde ise toplu satın alma gücümüzle özellikle KOBİ ve mikro işletmeler için maliyet ve ödeme avantajlı çözümler geliştirdik. Finansal servisler alanında ise işletmelere sanal POS altyapısı sunan iPara, bankalarla çalışmayan/ çalışamayan bireyler için ödeme çözümleri sunan ininal ile faaliyet gösteriyoruz.

Kendisi bir ekosistem yönetici olan Multinet Up aslında başka ekosistemlerin de bir parçası. startups.watch tarafından hazırlanan ve güncellenen Türkiye Fintech Ekosistem Haritası’nda üç yıldır banka dışı ödeme sistemine sahip tek şirketiz. Farklı sektörlere dokunan hizmet çeşitliliğimiz, ininal, iPara, GastroClub, gibi iştiraklerimiz ve teknoloji şirketimiz inventiv ile Türkiye’nin lider fintech grubuyuz.

Sizin Multinet Up olarak, pazardaki konumunuz nedir?

Multinet Up’ın herhangi bir sektör tarafından tanımlanmamış veya sınırlandırılmamış bir ekosistemi var, bu bizi özel yapıyor. Türkiye’de 25 milyon insan şu an bankasız. Bu yüzden Türkiye çok ciddi bir potansiyel bizim için. ininal, ipara, inventiv gibi grup şirketlerimiz ile ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler pazarının iddialı bir oyuncusuyuz.

Yemek kartı pazarında ise 30 bin restoran ve marketten oluşan üye iş yeri ağımız, 1 milyon MultiNet kullanıcımız, pazara yön veren yenilikçi çözümlerimiz ile lideriz. 2019’u tüm çözümlerimizin hacimleriyle toplamda 4 milyar TL ciro ile kapattık.

KOBİ’lere yönelik ne tür çözümleriniz var? Bu dönemde yeni ürün ve hizmetler devreye soktunuz mu?

KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz yeni nesil çözümlerimiz ile operasyonel kolaylık, vergi avantajı, maliyet avantajı ve kontrol yetkinliği sağlıyoruz. Bu çözümlerimiz arasında MultiAvantaj, adeta bir KOBİ destek programı olarak öne çıkıyor. 2013’te hayata geçirdiğimiz MultiAvantaj ile üye iş yerlerinin toplu satın alma gücümüzden yararlanmaları ve nakit akış sorunlarının çözülmesi için MultiNet yemek kartı ile biriktirdikleri bakiyeleri kullanabilecekleri bir tedarik zinciri kurduk.

Özellikle mikro ölçekli işletmeler ve KOBİ’ler için OPEX gider yönetimi hizmeti veriyoruz. Yemek kartı alanında hizmet veren bir şirket olmanın çok ötesine geçerek dünyaya teknoloji ihraç eden, Türkiye’nin finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri sektörlerindeki gelişimine liderlik eden bir teknoloji şirketi olduk.

Bunda neler etkili oldu?

Bu dönüşümü dışarıdan teknoloji satın alarak değil; AR-GE ve teknoloji yatırımlarımızın sonucunda kendi ürettiğimiz teknoloji altyapısı ile yaşadık. Bugün Multinet Up’taki tüm süreçlerimiz tamamen dijital. MultiNet yemek kartını online satın alabiliyor ve MultiPay üzerinden oluşturduğunuz sanal kart ile dakikalar içinde harcama yapmaya başlayabiliyorsunuz.

Kendi dijital dönüşümünü başarmış bir şirket olarak paydaşlarımızın dijital dönüşümlerine katkı sunma misyonuyla hareket ediyoruz. Müşterilerimizin süreçlerini de dijitalleştiriyoruz.

Pandemi döneminde binlerce iş yerinin kapanması, işlerinizi ve bağlantılarınızı nasıl etkiledi?

Birçok sektör için zorlayıcı olan bu dönemde hizmet ve ürün portföyümüzün genişliği ve kapsayıcılığı sayesinde riski minimize edebildik. Bazı çözümlerimizin performansı azalırken, tüketim alışkanlıklarının değişmesinden dolayı bazı hizmetlerimizde çok hızlı artış yaşadık.

Örneğin, bu dönemde sokağa çıkma yasakları sebebiyle yemek kartı, akaryakıt, seyahat hizmetlerimizde hacim azalması olurken, nisan ayında başlayan Ramazan ayının da etkisiyle sosyal yardım ve kurumsal hediye kartı çözümlerimizin hacimleri önceki döneme oranla üç kat arttı.

Bunun en büyük nedeninin toplumumuzun sahip olduğu yardımlaşma kültürü olduğunu düşünüyoruz. Benzer şekilde, ortak satınalma çözümümüzün de kullanımı özellikle üye işyerlerimiz tarafında yüzde 25 düzeyinde arttı. E-ticaretin artmasıyla beraber sanal POS çözümümüz iPara hacimlerinde de hızlı artışlar yakaladık. Ön ödemeli kartımızın hacimleri ve kullanımı da arttı.

Bu dönemde pazarlama stratejilerinizde değişikliğe gittiniz mi?

Elbette, pazarlama birimimizin yaptığı ilk değişiklik uzun vadeli pazarlama planlarımızı bir kenara almak ve değişen pazar dinamiklerini dikkate alarak yeni hedefler belirlemek oldu. Az önce de dediğim gibi bazı çözümlerimiz bu dönemde çok fazla rağbet gördü. Bunun dışında, müşterilerimizin ürünlerimizi kullanım tercihleri de farklılaştı. Örneğin, online alışverişlerde yaşanan artış sosyal yardım ve kurumsal hediye kartı çözümümüz olan MultiGift’in online kullanımına olan talebi de artırdı.

Dolayısıyla biz de MultiGift’in dijital kod ve sanal kart seçeneklerini ön plana çıkardık. Bu dönemde özellikle fiziksel temasın sıfıra indirilmesi çok büyük önem taşıdığı için ürün ve hizmetlerimizin temassız kullanımına pazarlama iletişimimizde özel bir yer ayırdık. Yalnızca Multinet Up’taki kart kullanıcısının veya üye iş yerinin değil, söz konusu toplum sağlığına katkı olduğu için tüm kullanıcıların temassıza yönelmesini hedefledik.

Temassız ödemelerde hangi çözümleriniz var?

Biz Multinet Up’ta uzun süredir temassız ödeme teknolojilerini hayata geçirmiştik ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde bu teknolojilerin kullanımının artması için öncülük ediyorduk. Örneğin, Covid-19 öncesinde de yemek kartı tarafında her 10 ödemeden 7’si MultiPay üzerinden QR kod ve MultiNet kartın temassız ödeme özelliği ile yapılıyordu. 2019’da, üye iş yerlerimizin cep telefonlarından ödeme alabildikleri mobil POS uygulamamız MultiPOS ile cep telefonu üzerinden temassız ödeme alma imkânı sunmuştuk.

Sektörünüz açısından dijital yatırımların önemi büyük. Siz bu alanda ne tür yatırımlar yaptınız? Yeni dönemde yatırım planlarınız nelerdir?

Multinet Up kurulduğu günden bu yana, faaliyet gösterdiği tüm alanlara inovatif perspektifle yaklaşan, sektörleri dönüştüren, paydaşlarının dijital dönüşümüne öncülük eden bir şirket. Dijital yatırımlarımız 2012 yılından itibaren yoğun bir şekilde ağırlık verdik.

Tüm AR-GE faaliyetlerimizi teknoloji yatırımlarımızı 2016’da tek çatı altında birleştirdik ve IT birimimizi iştirakimiz haline getirerek inventıv’ı kurduk. inventiv, kartlı ve kartsız ödeme yöntemleri, mobil ödeme, mobil uygulama çözümleri ile siber güvenlik alanlarında yurtiçindeki ve yurtdışındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor.

Bu yatırımın şirkete katkısı ne olacak?

Teknoloji üretme kasımızı güçlendirmek, inovatif kurum kültürünü tüm Multinet Up grup şirketlerinde hayata geçirmek, yeni ufuklar için en büyük yatırımımız oldu. Kayıp riski olan müşterilerimizi tahmin edebilen, müşterilerimizin bizimle kurduğu iletişimde memnuniyet seviyesini ölçen yapay zeka projelerine yatırım yaptık ve müşteri memnuniyetini artıran başarılı sonuçlar aldık.

Geleceğe dönük CRM iyileştirmelerinde de makine öğrenimi ve yapay zekadan faydalanacağız. Bir süredir de yapay zekâ teknolojileri üzerinde çalışan akıllı sipariş uygulamalarına yoğunlaştık. Ayrıca akıllı ödeme alma araçları, önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağından, bu alandaki AR-GE çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Gerek pandemi süreci gerekse teknolojik gelişim, faaliyet gösterdiğiniz sektörde tüketici alışkanlıklarını nasıl etkiliyor?

Tüketicinin ödeme alışkanlıkları dijitale doğru evrilirken fiziki POS cihazlarının, fiziki kart kullanımlarının, nakit kullanımının giderek azaldığını görüyoruz. Buna karşın, mobil ödeme alma uygulamaları, QR kod veya NFC ile ödemeler, sanal cüzdan kullanımları, ön ödemeli kartlar yaygınlaşıyor.

Yemek kartlarının satış dinamikleri de değişiyor. Artık, hayatı kolaylaştıran çözümler ön plana çıkıyor. Örneğin temassız ödeme, Multinet Up’ta kullanıcı alışkanlıklarında uzun süre önce yer edinmişti ve her on ödemenin yedisi temassız alternatifleriyle yapılıyordu. Pandemi sürecinde de bu alışkanlık kullanıcılarımıza büyük bir kolaylık sağladı.

Kullanımda ne kadar artış oldu?

Mobil cüzdanımız MultiPay ile ödeme yöntemimiz büyük ilgi gördü, hiç fiziki kart istemeyip sadece mobil cüzdanımız MultiPay’i kullanmayı tercih eden müşteri sayımızda 2020 yılında 10 kat artış elde ettik. Pandemi sürecinde daha fazla kullanıcının günlük işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirmeye başlaması, birçok şirket için müşteri ilişkilerinde çok kanallı bir iletişimin gerekliliğini işaret etti.

Multinet Up’ta biz bu konuda oldukça ilerideyiz. Müşterilerimizin bize tüm kanallardan ulaşabilmesi için yemek kartı sektöründe bir ilki gerçekleştirerek kurumsal WhatsApp hattımızı 2019’da oluşturmuş, sonrasında da WhatsApp ile bot teknolojisini entegre ederek müşteri iletişimimizi hızlandırmıştık.

“YEMEK KARTINDA PENETRASYON DÜŞÜK”

“Yemek kartı bizim lokomotif işimiz fakat çözümlerimizin işlem hacmi yüzdeleri çok değişti. Örneğin, 2012’de işlem hacmimizin yüzde 90’a yakını yemek kartıyken, bugün bu rakam yüzde 50’nin altına geldi.

Yemek kartı pazarının büyüklüğüne bakınca 200 binden fazla kişiye istihdam sağlayan büyük bir pazar olmasına karşın, penetrasyonun düşük olduğunu görüyoruz. Yemek kartında Türkiye’de yayılma oranı yüzde 13 civarında olduğunu biliyoruz. Akaryakıtta da yine penetrasyon oranı yüzde 10’ların altında.”

“DÜNYA LİDERLERİNDEN BİRİ OLMAK İSTİYORUZ”

“Ürün ve hizmetlerimizin çeşitliliği, yalnızca bir sektörde değil birçok sektörde faaliyet gösteriyor olmamız bizi dengede tuttu. Riskleri en aza indirgemeyi başardık.

Multinet Up olarak yeni dönemde artan bir büyüme beklentisi içindeyiz. Önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın sayılı fintech oyuncularından biri olmak gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda yeni yatırımlar ve iş birlikleri ile ekosistemimizi güçlendirerek büyüyeceğiz.”