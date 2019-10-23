İnandığımız start up’lara yatırım yapıyoruz

Ekim 23, 2019 0 Yorum 86 Okunma
İnandığımız start up’lara yatırım yapıyoruz

İnci Holding, bünyesindeki ‘İnci Aile Ofisi’ ile endüstri 4.0, mobilite, enerji ve lojistik olmak üzere dört alana yatırım yapıyor.

Ayrıca melek yatırımcı olan holdingin yönetim kurulu başkanı Neşe Gök, “Girişimcisine inandığım dört start up’a yatırım yaptım” diyor.

Keiretsu ve EGİAD melek yatırım ağlarına üye olan Neşe Gök’ün dört bireysel yatırımı mevcut.

Neşe Gök ile Türkiye’deki start up ekosisteminin gelişiminden yatırım kriterlerine kadar pek çok konuyu konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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