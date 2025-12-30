43 bin nüfuslu dev bir sporcu fabrikası: 10 kişiden biri lisanslı sporcu

Genel lisans verileri, Ardeşen'in sporcu potansiyelini sayılarla ortaya koyuyor. İlçede yaklaşık 3 bin 851 lisanslı sporcu bulunurken, fiilen spor yapan sporcu sayısı 3 bin 243 olarak ifade ediliyor. Erkek sporcu sayısı 2 bin 293, kadın sporcu sayısı ise 1 bin 558. Bu tablo, kadın sporunun da Ardeşen'de güçlü bir yer edindiğini gösteriyor. Branş bazlı dağılımda satranç, taekwondo, hentbol, voleybol, kick boks ve gelişmekte olan spor dalları öne çıkıyor. Özellikle satrançta 800'ü aşkın lisanslı sporcu bulunması, ilçede sporun zihinsel boyutuna da ciddi yatırım yapıldığını ortaya koyuyor.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Rize'nin köklü spor kulübü Ardeşenspor, altyapıdan yetişen sporcularıyla dikkat çekiyor. Kulüp bünyesinde 172 lisanslı, 70 lisanssız olmak üzere toplam 242 sporcu bulunuyor. Futbolun, diğer branşlarla birlikte gelişmesi; dayanıklılık, disiplin ve rekabet kültürünün sahaya daha güçlü yansımasını sağlıyor.



Ardeşen'de sporun merkezinde ise Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü yer alıyor. 2015 yılında kurulan kulüp bugün aktif olarak 12 branşta faaliyet yürütüyor ve 921 lisanslı sporcuya ev sahipliği yapıyor. Kulüp, bugüne kadar bin 500'ün üzerinde çocuk ve gence spor hizmeti sundu. 2015'ten bu yana 40 sporcu, farklı branşlarda milli takımlara kazandırıldı. Güncel milli sporcu sayısının 40'a ulaşması, ilçede kurulan altyapı modelinin somut çıktısı olarak değerlendiriliyor.