43 bin nüfuslu dev bir sporcu fabrikası: 10 kişiden biri lisanslı sporcu

Ardeşen ilçesi, son yıllarda spor alanında ortaya koyduğu tabloyla yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte de dikkat çeken bir örnek haline geldi. Yaklaşık 43 bin nüfusa sahip ilçede, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bünyesinde çeşitli kulüplerde 12 farklı branşta 4 bine yakın lisanslı sporcu bulunması, Ardeşen'i klasik bir ilçe profilinin çok ötesine taşıyor. Futbol, hentbol, hokey, rafting, kano, taekwondo ve daha birçok branşta sürdürülen çalışmalar, ilçeyi gerçek anlamda bir "sporcu fabrikası" konumuna getirmiş durumda.
1 26 faal kulüp
Ardeşen'de 26 spor kulübü faaliyet gösteriyor. İlçede pasif ya da dondurulmuş kulüp bulunmaması, sporun süreklilik kazandığını ve kurumsal bir yapıya oturduğunu gösteriyor. Kulüplerin önemli bir bölümünün okul temelli olması ise sporla tanışma yaşının oldukça erken olduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanında belediye bünyesindeki kulüpler, doğa sporları, satranç, off-road, olimpik branşlar ve savunma sporları gibi alanlarda faaliyet gösteren yapılar, Ardeşen'de sporun yalnızca futbolla sınırlı kalmadığını kanıtlıyor.
2 Lisanslı sporcu havuzu ilçe ölçeğini aşıyor
Genel lisans verileri, Ardeşen'in sporcu potansiyelini sayılarla ortaya koyuyor. İlçede yaklaşık 3 bin 851 lisanslı sporcu bulunurken, fiilen spor yapan sporcu sayısı 3 bin 243 olarak ifade ediliyor. Erkek sporcu sayısı 2 bin 293, kadın sporcu sayısı ise 1 bin 558. Bu tablo, kadın sporunun da Ardeşen'de güçlü bir yer edindiğini gösteriyor. Branş bazlı dağılımda satranç, taekwondo, hentbol, voleybol, kick boks ve gelişmekte olan spor dalları öne çıkıyor. Özellikle satrançta 800'ü aşkın lisanslı sporcu bulunması, ilçede sporun zihinsel boyutuna da ciddi yatırım yapıldığını ortaya koyuyor.
Süper Amatör Lig'de mücadele eden Rize'nin köklü spor kulübü Ardeşenspor, altyapıdan yetişen sporcularıyla dikkat çekiyor. Kulüp bünyesinde 172 lisanslı, 70 lisanssız olmak üzere toplam 242 sporcu bulunuyor. Futbolun, diğer branşlarla birlikte gelişmesi; dayanıklılık, disiplin ve rekabet kültürünün sahaya daha güçlü yansımasını sağlıyor.
Ardeşen'de sporun merkezinde ise Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü yer alıyor. 2015 yılında kurulan kulüp bugün aktif olarak 12 branşta faaliyet yürütüyor ve 921 lisanslı sporcuya ev sahipliği yapıyor. Kulüp, bugüne kadar bin 500'ün üzerinde çocuk ve gence spor hizmeti sundu. 2015'ten bu yana 40 sporcu, farklı branşlarda milli takımlara kazandırıldı. Güncel milli sporcu sayısının 40'a ulaşması, ilçede kurulan altyapı modelinin somut çıktısı olarak değerlendiriliyor.
3 Dünya şampiyonları bu ilçeden
Ardeşen'in spor hikayesini sıradanlıktan çıkaran başlıklardan biri de rafting ve kano branşlarında elde edilen uluslararası başarılar. Raftingte Ardeşen sporcuları, son dönemde dünya şampiyonluğu elde ederek ilçenin adını dünya sahnesine taşıdı. Kano branşında milli sporcular yetiştirilmesi, doğa sporlarında da sürdürülebilir bir yapı kurulduğunu gösteriyor.
Ardeşen'de spor, yalnızca madalya ve lig başarısı olarak görülmüyor. Kadın sporunun desteklenmesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sosyal eşitlik, kulüplerin temel yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Tamamı altyapıdan yetişen sporcularla üst liglerde mücadele eden kadın hentbol takımı, bu anlayışın en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor. 43 bin nüfuslu ilçede 12 branşta 4 bine yakın lisanslı sporcuya ulaşılması, Ardeşen'i sporcu yetiştiren değil, sistemli biçimde sporcu üreten bir merkez konumuna taşıyor.
Ardeşen'de spor, günlük hayatın doğal bir parçası olarak kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Aktif lisanslı sporcuların yanı sıra geçmişte sporla uğraşmış geniş bir kitle de dikkate alındığında, sporla temas eden nüfus ilçe nüfusunun yarısını aşıyor. Bu yapı sayesinde çocuklar erken yaşta branşlarla tanışıyor, kadınlar sporda görünür oluyor ve altyapıdan yetişen sporcular düzenli bir spor disiplini kazanıyor. Ortaya çıkan tablo, geçici bir başarıdan ziyade kalıcı ve sürdürülebilir bir spor ekosistemine işaret ediyor.
5 Aktif branşlar ve lig organizasyonları
Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki branşlar, federasyon ligleri ve resmi organizasyonlarda Rize'yi temsil ediyor. Kadın hentbol takımı Kadınlar 1. Ligi'nde, hokey takımları ise 1. ve 2. Liglerde mücadele ediyor. Rafting ve kano branşlarında Ardeşen'den yetişen sporcular Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yer alırken, taekwondo, karate ve kick boks branşlarında sporcular ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılıyor. Satranç başta olmak üzere birçok branşta okul sporları ve federasyon turnuvalarında geniş katılım sağlanıyor.