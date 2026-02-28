Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var (23-27 Şubat)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi ile Ic İçtaş - Ic İçmak- YapıTürk Konut Adi Ortaklığı arasında "Denizkoru Boğaz & Orman Konut projesine ait Elektrik ve Mekanik Tesisat İşlerinin" sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan sözleşme bedeli KDV hariç 10.567.948,78-USD + 547.462.013,55-TL (Toplam sözleşme büyüklüğü sözleşme maddesinde belirtilen kur cinsi gereği 26.02.2026 Merkez Bankası Döviz Satış Kuru ile KDV hariç 1.011.200.514,73-TL) 'dir.

İşin planlanan bitiş tarihi İşyeri 'nin Yükleniciye teslimini müteakiben 18 ay içindedir.

İşbu Sözleşme kapsamındaki işler; 1869, 1878 ve 1871 Parseller "Faz-1", 1867 Parsel ise "Faz-2" olmak üzere etaplandırılmıştır. Yüklenici 'ye yapılacak avans ödemeleri, ilgili malzeme bedelleri üzerinden ve iş programı akışına göre aşağıdaki şartlarda yapılacaktır.

Faz-1 Avansı: Faz-1'e (1869, 1878 ve 1871 Parseller) ait malzeme bedeli 'nin %30'u sözleşme 'nin imzalanması ile birlikte, %10'u ise sözleşme imza tarihini takip eden 60 (altmış) gün içerisinde Yüklenici ‘ye avans olarak ödenecektir.

Faz-2 Avansı: Faz 2 (1867 Parsel) ilişkin işler 'in başlatılması için İşveren tarafından iş programı 'na uygun olarak bu faza başlama bildirimi yapılmasını müteakip, Faz-2'ye ait malzeme bedeli ‘nin %40'ı yükleniciye teminat mektubu karşılığı avans olarak ödenecektir.

Avans tutarları tahsil edildiğinde kamuya açıklanacaktır.