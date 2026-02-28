Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var (23-27 Şubat)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-29.01.2026 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan THY İstanbul Havalimanı Widect (E-Ticaret Hub) Tesisi Projesi'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 230.000.000 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin İşveren Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci, sözleşme bedeli 237.500.000 TL+KDV olacak şekilde tamamlanmıştır. İşin 15.10.2026 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
-12.01.2026 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Projesi'nin Genel Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 8.300.000 EUR+KDV (12.01.2026 tarihli TCMB döviz kuru ile 418.256.090 TL+KDV) tutarındaki teklife ilişkin İşveren Çelikler-Fernas-Güryapı Adi Ortaklığı ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 12 ayda tamamlanması planlanmaktadır.
2 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı arasında, Belediyenin Trafik Yönetim Sistemi Malzemeleri Alımı ihalesi kapsamında 24.02.2026 tarihinde KDV dahil 13.107.198,00 TL bedelli sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu proje; şehir içi trafik yönetim altyapısının ileri teknoloji çözümlerle güçlendirilmesini, veri temelli izleme ve kontrol sistemlerinin kurulmasını, ilgili donanım ve yazılım bileşenlerinin temini ile tüm sistemlerin entegre biçimde devreye alınmasını kapsamaktadır.
Proje, şirketimizin güçlü AR-GE altyapısı, yazılım geliştirme kabiliyeti ve uçtan uca sistem entegrasyon yetkinliği çerçevesinde, alanında uzman çözüm ortağı ile birlikte gerçekleştirilecektir.
Bu sözleşme;
• Şirketimizin akıllı şehircilik çözümleri alanındaki teknolojik derinliğini,
• Karmaşık kamu projelerinde donanım, yazılım ve saha operasyonlarını bütün olarak yönetebilme kapasitesini,
• Entegratör kimliği ile yüksek katma değerli projeleri hayata geçirme kabiliyetini
yansıtması bakımından önem arz etmektedir.
Şirketimiz, AR-GE odaklı teknolojilerini kamu altyapı projelerinde ölçeklendirme ve veri temelli şehir yönetimi çözümleri geliştirme stratejisi doğrultusunda faaliyetlerini güçlendirerek sürdürmektedir. Projenin şirketimizin akıllı şehir çözümleri alanındaki konumlanmasına ve kamu segmentindeki teknolojik referans gücüne katkı sağlaması beklenmektedir.
3 CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD)
Açıklama şöyle:
Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. Türkiye'de yerleşik bir şirket ile "Krom Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Alınan sipariş kapsamında 31.12.2026 tarihine kadar teslim edilecek malların bugünkü fiyat üzerinden KDV dahil yaklaşık tutarı 26,64 milyon ABD Doları USD (1,17 milyar Türk Lirası)'dır.
4 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, FERNAS ŞİRKETLER GRUBU bünyesindeki NAS ENERJİ A.Ş ile ‘'ARAKONAK 1 ve ARAKONAK 2 ARAZİ ÜSTÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ŞALT SAHASI ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ'' için sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 3.000.000 -USD'dir. (Üç Milyon, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli 131.550.000, -TL'dir.)
5 HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Basra Airlines ile yaptığı anlaşma uyarınca, 25 Şubat 2026 tarihi itibarıyla sistem geçişini tamamlamış ve ilgili sistemleri Basra Airlines'ın kullanımına açmıştır. Beş yıllık anlaşma kapsamında Irak menşeili havayolu şirketi, yolcu hizmetleri sistemi için Crane PAX çözümünü ve internet rezervasyon motoru için Crane IBE çözümünü kullanacaktır.
6 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Açıklama şöyle:
Bir kamu kurumuna, birleşme öncesi İntron Bilişim tarafından imzalanan sözleşmeye istinaden "Donanım Ürünleri Temini" işinin faturası KDV dahil 22.928.077,20 USD (1.005.542.924,91 TL) bedelle 25/02/2026 tarihinde şirketimiz tarafından düzenlenmiştir.
Not: SPK'nın 26.11.2025 Tarih ve E-29833736-106.01.01-81802 sayılı yazısında karara bağlanan devralma işlemi sonucunda, İntron Bilişim firmasından ARD'ye devrolunan sözleşmeler kapsamında alınan işler niteliğindedir."
7 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Amerika merkezli bir şirket ile Kamerun Sağlık Bakanlığı'na bağlı 6 (altı) hastaneyi kapsayan Anahtar Teslim Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HIS – Hospital Information System) kurulumu ve hizmet alımına ilişkin sözleşme imzalamıştır. Proje kapsamında, ilgili hastanelerde şirketimize ait HIS yazılımının kurulumu, devreye alınması, eğitim ve destek hizmetleri gerçekleştirilecektir. Sözleşme süresi 24 ay ve sözleşme bedeli 2.100.000 USD'dir.
8 BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. (BESTE)
Açıklama şöyle:
28/05/2024 tarih ve 8572 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Özelleştirme Yüksek Kurulu) ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 21 Mayıs 2025 tarihli 32906 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan onama kararı kapsamında I. ve II. Bölge'de sabit araç, seyyar araç, seyyar traktör ve motosiklet muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri ile Yürürlükteki Mevzuat'ta araç muayene istasyonlarında verilmesi öngörülen veya verilmesine izin verilen sair hizmetlerin verilmesine ilişkin İmtiyaz Yetkisi MOI Ortak Girişim Grubu'na verilmiş olup işbu İmtiyaz Yetkisi 15 Ağustos 2027 tarihi itibarıyla MOI Ortak Girişim Grubu'nun hissedarı bulunduğu TURKA Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim Anonim Şirketi ("TURKA") veya iştirakleri tarafından 20 (yirmi) yıl süre ile kullanılacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.02.2026 tarih ve 2026/08 sayılı toplantı kararı ile, TURKA ile yapılan görüşmeler neticesinde aşağıda belirtilen il ve lokasyonlarda araç muayene istasyonlarının Alt İşletici Adaylığı faaliyetlerine başlanmasına yönelik karşılıklı bir ön protokol imzalanması kararı alınmıştır.
Şirketimiz ile TURKA arasında imzalanacak ön protokol kapsamında, ön protokolde yer alan yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz koşuluyla ve her halükarda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınması ile diğer tüm ilgili idari mercilerden gerekli izinlerin alınması kaydıyla, TURKA'nın imtiyaz yetkisini kullanmaya başlamasına bağlı olarak,aşağıda belirtilen lokasyonlarda olmak üzere toplam 7 (yedi) ilde 9 (dokuz) adet TURKA'ya ait olacak araç muayene istasyonunun Alt İşletici Adaylığı ve devamında Alt İşletici olarak TURKA'nın kullanacağı İmtiyaz Yetkisinin Alt İşletici olarak Şirketimize kullandırılması yolu ile işletilmesi hususunda mutabakata varılmıştır:
Erzurum Merkez
Erzurum Oltu
Kars Merkez
Ağrı Merkez
Ardahan Merkez
Iğdır Merkez
Van Merkez
Van Erciş
Bitlis Merkez
Bu kapsamda; Araç Muayene İstasyonu Alt İşleticilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından %100 sermaye payına sahip olunacak şekilde 250.000,00 TL sermayeli yeni bir bağlı ortaklık kurulmasına karar verilmiş olup, kuruluş işlemlerine en kısa zamanda başlanacaktır.
Ön Protokol kapsamındaki görüşme süreçleri devam etmekte olup, Araç Muayene İstasyonlarının kurulumları, ruhsatlandırma, Alt İşletim Ön Protokolü devamında ileri tarihte imzalanacak Alt İşletim Sözleşmesi'ne ilişkin imza tarihi itibarıyla yatırım tutarları, iş programı ve benzeri gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Söz konusu yatırımın, Şirketimizin faaliyet alanlarının genişletilmesine, gelir çeşitliliğine ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlaması beklenmektedir.
9 ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (UCAYM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi ile Ic İçtaş - Ic İçmak- YapıTürk Konut Adi Ortaklığı arasında "Denizkoru Boğaz & Orman Konut projesine ait Elektrik ve Mekanik Tesisat İşlerinin" sözleşmesi imzalanmıştır.
İmzalanan sözleşme bedeli KDV hariç 10.567.948,78-USD + 547.462.013,55-TL (Toplam sözleşme büyüklüğü sözleşme maddesinde belirtilen kur cinsi gereği 26.02.2026 Merkez Bankası Döviz Satış Kuru ile KDV hariç 1.011.200.514,73-TL) 'dir.
İşin planlanan bitiş tarihi İşyeri 'nin Yükleniciye teslimini müteakiben 18 ay içindedir.
İşbu Sözleşme kapsamındaki işler; 1869, 1878 ve 1871 Parseller "Faz-1", 1867 Parsel ise "Faz-2" olmak üzere etaplandırılmıştır. Yüklenici 'ye yapılacak avans ödemeleri, ilgili malzeme bedelleri üzerinden ve iş programı akışına göre aşağıdaki şartlarda yapılacaktır.
Faz-1 Avansı: Faz-1'e (1869, 1878 ve 1871 Parseller) ait malzeme bedeli 'nin %30'u sözleşme 'nin imzalanması ile birlikte, %10'u ise sözleşme imza tarihini takip eden 60 (altmış) gün içerisinde Yüklenici ‘ye avans olarak ödenecektir.
Faz-2 Avansı: Faz 2 (1867 Parsel) ilişkin işler 'in başlatılması için İşveren tarafından iş programı 'na uygun olarak bu faza başlama bildirimi yapılmasını müteakip, Faz-2'ye ait malzeme bedeli ‘nin %40'ı yükleniciye teminat mektubu karşılığı avans olarak ödenecektir.
Avans tutarları tahsil edildiğinde kamuya açıklanacaktır.
10 ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (ONRYT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kurumun Türkiye genelindeki operasyonlarının daha verimli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu "görev kritik" ses haberleşme sistemi tedariği kapsamında yurtiçinde bir firma ile 3.800.000 USD tutarında bir sözleşme imzalamıştır.
İlgili sözleşmenin hem finansal tablolarımıza olumlu etkisi olması, hem de ürünlerimizin savunma sanayine ek olarak sivil kullanıma yönelik kritik haberleşme projelerinde kullanılacak olmasının iş çeşitliliğimize ve iş geliştirme faaliyetlerimize olumlu katkısı olması beklenmektedir.