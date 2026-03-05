ARA
Galatasaray-Liverpool maçının öncelikli biletleri satışta: Fiyatı ne kadar?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Salı günü İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edeceği mücadelenin öncelikli biletleri satışa çıktı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Galatasaray-Liverpool maçının öncelikli biletleri satışta: Fiyatı ne kadar?

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

Biletlerin genel satışı ise yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için başlayacak. Futbolseverler, biletleri Passo uygulamasından alabilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Premium: 50 bin lira

Delux: 48 bin lira

Lux: 46 bin lira

Classic: 44 bin lira

1. Kategori: 30 bin lira

2. Kategori: 27 bin 500 lira

3. Kategori: 25 bin lira

4. Kategori: 22 bin 500 lira

5. Kategori: 21 bin lira

6. Kategori: 18 bin lira

7. Kategori: 17 bin lira

8. Kategori: 12 bin lira

9. Kategori: 10 bin lira

10. Kategori: 2 bin 700 lira

11. Kategori: 2 bin 300 lira

