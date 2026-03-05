Eşel mobil sistemine geçilmesi sonrası akaryakıta ilk zam geldi

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek artışları sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemine geçildiğinin duyurulmasından sonra ilk zam haberi de geldi.

Benzine ne kadar zam geldi?

5 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 92 kuruş, motorine ise 3,11 TL zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatı 58,42 liradan 59,33 liraya yükselirken, motorinin litre fiyatı da 60,42 liradan 63,52 liraya çıktı.

Ne olmuştu?

jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu karar, Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.

Böylece 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.