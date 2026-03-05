ARA
DOLAR
43,99
0,09%
DOLAR
EURO
51,26
0,11%
EURO
ALTIN
7374,20
-1,05%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Eşel mobil sistemine geçilmesi sonrası akaryakıta ilk zam geldi

Eşel mobil sistemine geçilmesi sonrası akaryakıta ilk zam geldi

Eşel mobil sisteminin devreye alındığının duyurulması sonrası akaryakıt fiyatlarında 5 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere güncelleme yapıldı. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 92 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3,11 TL zam geldi.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Eşel mobil sistemine geçilmesi sonrası akaryakıta ilk zam geldi

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek artışları sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemine geçildiğinin duyurulmasından sonra ilk zam haberi de geldi.

Benzine ne kadar zam geldi?

5 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 92 kuruş, motorine ise 3,11 TL zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatı 58,42 liradan 59,33 liraya yükselirken, motorinin litre fiyatı da 60,42 liradan 63,52 liraya çıktı.

Ne olmuştu?

 jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu karar, Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.

Böylece 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.

İlgili Haberler
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: Eşel mobil sistemi devrede
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: Eşel mobil sistemi devrede
Akaryakıtta eşel mobil sistemi sonrası Şimşek'ten açıklama: 'Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu destekleyeceğiz'
Akaryakıtta eşel mobil sistemi sonrası Şimşek'ten açıklama: 'Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu destekleyeceğiz'
Akaryakıtta eşel mobil sistemi dönemi: Eşel mobil sistemi nedir, nasıl uygulanacak?
Akaryakıtta eşel mobil sistemi dönemi: Eşel mobil sistemi nedir, nasıl uygulanacak?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL