GSYF’ler 700 milyar TL büyüklük hedefliyor

Küresel ölçekte üç trilyon doları aşan ve finans dünyasının önemli bir alanı olan girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) pazarı, Türkiye’de de hızlı büyümesine devam ediyor. 2014’te Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) adımlarıyla temelleri atılan GSYF ekosistemi, 11 yıl gibi kısa sürede 422,6 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. 2025 sonu itibarıyla 477 adet GSYF’de 17 bin 900 nitelikli yatırımcı bulunuyor. Sektör oyuncuları, GSYF pazarının 2026 sonunda 700 milyar TL büyüklüğe ulaşmasını bekliyor.

Ekonomist’in 01 - 14 Şubat 2026 tarihli sayısından

Girişimlerin itici gücü

GSYF sektörü, girişim ekosisteminin önemli bir oyuncusu olmasının yanında portföylerinde yatırım yaptıkları şirketleri Borsa İstanbul’da (BİST) halka arz aşamasına da getiriyor. Böylece hem fon yatırımcısı kazanıyor hem de sermaye piyasası yatırımcılarına alternatif şirket sunulmuş oluyor. Yine fonların girişimlere yaptıkları yatırımlar ve çıkış işlemleri, fon yatırımcısına değer yaratıyor. Colendi, TurkNet, ikas ve EasyCep gibi unicorn adaylarının arkasındaki itici güçlerden biri olan fonlar, Türkiye ekonomisinin yeni nesil finansman modellerinden birini oluşturuyor.

Uzun vadeli yatırım

GSYF dünyasında başarı, fonun büyüklüğünden ziyade, yatırımcısına kazandırdığı çıkış (exit) hikayeleriyle ölçülüyor. Exit veya kısmi exit’lerin en önemli yolu da gerçekleştirilen halka arzlar. GSYF tarafında 67,3 milyar TL büyüklüğe ulaşan RePie Portföy, yüzde 95 hissesine sahip olduğu ARF Bio’yu halka arz ederek hem BİST’te 2026’nın ilk gongunu çaldı ve hem de yılın ilk ‘exit’ini gerçekleştirdi. RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “ARF Bio, İzmir Ödemiş’te tarımsal atıklardan biyogaz enerjisiyle elektrik üretirken, ardından fon yatırımıyla gelen gelir sayesinde 40 milyon dolarlık yatırımla entegre bir gübre tesisine dönüştü. Şirket, GSYF modelinin bir şirketi ‘kuluçka’ aşamasından alıp borsaya nasıl taşıdığının iyi bir örneği” diyor.

Bu hikâyenin en başından beri fona yatırım yapanların, yaklaşık üç yıllık sürede yatırımlarının değerini altıya katladığını söyleyen Altuğ Dayıoğlu, “Bu durum, GSYF’lerin uzun vadeli ve sabırlı sermaye için nasıl bir kaldıraç etkisi yarattığını gözler önüne seriyor” diye konuşuyor.

Zeynep Özgür Çağlayan / BV Portföy Genel Müdürü

Başvurularda artış bekleniyor

SPK’nın yayınladığı halka arz için başvuru yapan şirketler arasında GSYF’lerin yatırım yaptığı beş şirket daha var. Bunlardan bir olan Joy Game’in yatırımcı koltuğunda ise 10 adet GSYF yöneten, GSYF tarafında yaklaşık 100 milyon dolar fon büyüklüğüne ve 700’e yakın nitelikli yatırımcıya ulaşan BV Portföy oturuyor. Şirket, önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde GSYF’leri büyümenin ana taşıyıcısı olarak konumlandırıyor ve toplam GSYF büyüklüğünü yaklaşık 500 milyon dolara taşımayı hedefliyor. SPK’nın teknoloji şirketleri için halka arz şartlarında sağladığı esnekliklerin hem girişimler hem GSYF’ler açısından halka arzı daha erişilebilir ve cazip hale getirdiğini kaydeden BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan, bu düzenlemenin etkisiyle, 2026’da GSYF portföylerinden yeni halka arz başvurularının artmasını bekliyor.

Yurt dışı borsalar da radarda

Halka arz öncesi süreçte GSYF’lerin sadece finansman sağlayan değil, şirketleri halka arz olgunluğuna taşıyan uzun vadeli ortaklar olarak konumlandığını vurgulayan Zeynep Özgür Çağlayan, “Bizim de 2026 itibarıyla gaming ve fintech alanlarında halka arz öncesi yatırım yapan Pre-IPO odaklı yeni GSYF’ler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu fonlar aracılığıyla halka arz potansiyeli taşıyan şirketlere daha erken aşamada yatırım yapmayı, şirketlerin kurumsallaşma ve sermaye piyasalarına hazırlık süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diyor. Bu noktada Türkiye’de halka arzın tek alternatif olmadığına dikkat çeken Zeynep Özgür Çağlayan, teknoloji şirketlerinin Kanada, Amerika, Kore ve İsveç borsalarında halka arz edilmesi ile ilgili çalışmaların olduğu, farklı iş ortaklarıyla görüşmelerinin sürdüğü bilgisini de veriyor.

GSYF desteğiyle borsa kapısına dayanan 5 şirket:

INNOVANCE: Teknoloji şirketi Innovance, büyüme stratejilerini ve global açılım planlarını GSYF desteğiyle hayata geçirdi. Şirketin arkasındaki finansal gücün ana lokomotifi OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. RePie Portföy’ün de üç GSYF’si şirkete yatırım yaparak büyümesine destek oldu. Sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek halka arzda, bu GSYF’ler de kısmi exit yapacak.

JOY GAME: Halka arz öncesi sürecini girişim sermayesiyle finanse eden Joy Game'in yatırımcısı BV Portföy. BV Portföy Joygame Pre-IPO GSYF üzerinden sağlanan kaynak, şirketin halka arz öncesindeki büyüme ve kurumsallaşma adımlarının finansmanında önemli bir destek mekanizması oluşturdu. Halka arzın sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesi planlanırken BV Portföy, halka arz sonrasında uzun vadeli değer yaratımını önceleyen, piyasa dengelerini gözeten parçalı bir 'çıkış' yaklaşımı izlemeyi öngörüyor.

LIQUIDITY TRADING: BV Portföy, halka arz stratejisiyle kurguladığı BV Portföy LT Pre-IPO GSYF'nin portföyünde yer alan Liquidity Trading için piyasa koşulları ve şirketin olgunluk seviyesi çerçevesinde halka arz başvuru sürecini başlatmayı planlıyor.

NETCAD YAZILIM: Geçen hafta 46 TL fiyatla talep toplayan Netcad Yazılım'ın ortaklık yapısında Hedef Portföy Findoor GSYF ile Neo Portföy Co-Investment 2 GSYF ve Perge GSYF var. Halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 75-85 gibi ağırlıklı bölümü AR-GE yatırımlarının finansmanında değerlendirilecek.

OTOSOR: Otomotiv sektörü oyuncusu OtoSOR, yüzde 100 bir GSYF şirketi. Nurol Portföy Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ait olan şirketin sermaye artırımı yoluyla yapacağı halk arzla fon da şirketten kısmi exit yapmış olacak.

Altuğ Dayıoğlu / Repie Portföy Genel Müdürü

“Tabana yayılan bir büyüme var”

“Son üç yılda yönettiğimiz varlık 7,5 kat artarak 126,5 milyar TL’ye ulaştı. Portföyümüzün yarısından fazlasını GSYF’ler oluşturuyor. Geçmişte niş bir alan olarak görülen girişim sermayesi, artık ‘Fonmap’ gibi dijital platformlar sayesinde tabana yayılıyor. Bireysel yatırımcıların en büyük çekincesi olan likidite bariyeri, fon paylarının dijitalde devredilebilir hale gelmesiyle ortadan kalktı. Yatırımcı, artık sadece parasını park etmiyor. Örneğin ARF Bio yatırımcılarımız, fonun ihracından bu yana yüzde 600’ü aşan bir getiri elde etti. Bu, paranın reel sektöre girip katma değer üreterek yatırımcısına dönmesinin en net örneği.”