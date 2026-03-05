SPK'dan 1 şirketin tahsisli sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Formet Metal ve Cam Sanayi AŞ’nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu iki temel şarta bağlayarak onayladı.

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirketin 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 1.076.261.904 TL olan çıkarılmış sermayesi, toplam satış bedeli 285 milyon TL olacak şekilde artırılacak. Artırım kapsamında ihraç edilecek paylar mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli olarak belirlenen yatırımcılara satılacak.

Satış Fiyatına Alt Sınır

SPK, pay satış fiyatına alt sınır getirdi. Buna göre satış fiyatı, tahsisli artırıma katılacak tüm kişiler için iki kriterden yüksek olanın altında olamayacak:

Şirket ortağı Mustafa Sezen’in son bir yıl içinde gerçekleştirdiği satışlardaki düzeltilmiş en yüksek fiyat olan 4,43 TL.

Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü uyarınca belirlenecek baz fiyat.

Belirlenecek fiyat esas alınarak ihraç edilecek payların nominal tutarı hesaplanacak ve ihraç belgesi buna göre revize edilecek.

1 Yıl Satış Yasağı

SPK ayrıca tahsisli sermaye artırımına katılacak yatırımcıların edinecekleri payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borsa’da satmamaları şartını da getirdi. Bu taahhütlerin uygulanabilmesi için MKK’ya gerekli bildirim yapılacak.

Karar kapsamında paylar; Mustafa Sezen’in yanı sıra Mehmet Püsküllü, Atıl Özdoğan, Ahmet Hakan Hakkuran, Orhan Başmısırlı, Nail Tarhan, Hamdi Önel, Burak Dörtdudak, Cengiz Hakan Arslan, Mustafa Keçeci, Enes Demir, Mehmet Mıhçı, Mehmet Anadut ve Ramazan Alıcı’ya tahsis edilecek. SPK’nın getirdiği şartlar, fiyat oluşumunda yatırımcı korunmasını ve piyasa dengesinin gözetilmesini amaçlıyor.