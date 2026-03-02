3 şirketin halka arzında talep toplama bugün başlıyor

Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay verdiği üç şirket bugün itibarıyla halka arz sürecinde talep toplamaya başlıyor.

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., SPK’nın 2026/9 sayılı bülteni kapsamında onay aldı. Şirket, 2 - 4 Mart 2026 tarihleri arasında üç gün boyunca talep toplayacak. Halka arzda paylar 12,05 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Toplam 120 milyon adet payın satışa sunulacağı arzın büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar TL olarak hesaplanıyor.

SPK’dan onay alan bir diğer şirket olan Metropal Kurumsal Hizmetler 2-4 Mart 2026 tarihleri arasında talep toplayacak. Çıkarılmış sermayesinin % 20,41’ine karşılık gelen 18,9 milyon adet B grubu payı 80,00 TL sabit fiyatla yatırımcılarla buluşturacak.

Deniz Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla halka arz edilecek olan Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. ise 2 - 3 Mart 2026 tarihlerinde iki gün boyunca talep toplayacak. Halka arz fiyatı 11,00 TL olarak belirlendi.