Kiralık ekipmanla başlamıştı: Hedef 3. kez katılacağı olimpiyatlarda başarı

"Ülkemize ben 3, Ali Bedir de bir olmak üzere 4 olimpiyat kotası kazandırdık. Bunu dünyada kayakla atlama branşında başaran başka bir ülke yok. Biz bu branşın Türkiye'de başarılı olabileceğini ve Türklere yatkın olduğunu ispatladık. Bu yüzden de çok gururluyuz çünkü 2018 yılında ilk olimpiyata giderken çok büyük bir sorumluluk hissettim. Olimpiyatlar bir sporcunun hayal ettiği en üst seviye. Türk bayrağının sorumluluğunu taşımak ayrı bir hissiyat veriyor, bunu yaşayan bilir. Yıllar önce Palandöken'de başlayan hikayede kayakla atlamaya geçip buralara geleceğimi tahmin edemezdim. Önemli olan emek vermek. Sürekli yurt dışına kamplara, yarışlara gittik. Bunlar zor işler çünkü sürekli ailemizden ayrı kaldık ama hedefimiz Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmekti. Bu şehrin coğrafi şartlarını kullanıp hakkını verebildiysek ne mutlu bize. Türkiye olarak kış sporlarında 'Biz de varız' diyebilmemiz önemli çünkü Avrupa'da ilk yarışlara giderken 'Türkiye'de kar var mı?' gibi sorularla karşılaşıyorduk. Şimdi herkes 'Uçan Türk' diyor."