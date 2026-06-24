"Messi mi, Ronaldo mu?" sorusuna net cevap verdi

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, paylaştığı videoda futbol dünyasının en büyük tartışmalarından biri olan "Messi mi, Ronaldo mu?" sorusuna oldukça net ve çarpıcı bir yanıt verdi.

Fatih Terim videosunda şöyle dedi:

"Messi'yi izlemek bir zevk. Ronaldo'ya da çok büyük saygı duyuyorum, bu yaşa kadar zirve yolculuğu kolay değil. Ancak Messi, sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Bu yüzden 1 de Messi, 2 de Messi, 3 de Messi."

Deneyimli teknik adam, Cristiano Ronaldo'nun muazzam kariyerine ve istikrarına büyük saygı duyduğunu belirtmekle birlikte, Lionel Messi'yi izlemenin kendisi için ayrı bir keyif olduğunu ve Arjantinli yıldızın sahadaki eksiksiz yeteneği nedeniyle açık ara dünyanın en iyisi olduğunu ifade etti.