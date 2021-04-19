Ekonomist Dergisi 30 yılını geride bırakmış bir yayın. Yaptığımız araştırmalarımız marka haline gelmiş durumda. Bu araştırmalarımızın en uzun soluklu olanı ise ‘Yılın İş İnsanları’ anketimiz. Bu yıl araştırmamızın 30’uncusunu yayımlıyoruz.

TALİP YILMAZ

tyılmaz@ekonomist.com.tr

1991 yılında bu araştırmayı ‘Yılın İş Adamı’ olarak başlattık ve üst üste iki yıl zamanın TCMB Başkanı Rüşdü Saraçoğlu araştırmada ilk sırada çıktı. Sonrasındaki dört yıl kategori sayısını üçe çıkardık, ‘Yılın İş İnsanı’nın yanına ‘Yılın Bürokratı’ ve ‘Yılın Profesyoneli’ kategorilerini ekledik.

Ekonomideki değişim ve gelişim ile birlikte bugün gelinen noktada dokuz farklı kategori için ‘Yılın İş İnsanları’ anketimizi yapıyoruz. İş dünyasının önde gelen isimlerine anketimizi gönderiyoruz. Bu yıl 500 civarında iş insanı anketimize katıldı ve bu sayıda gördüğünüz üzere sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmanın 30 yıllık tarihine bakıldığında aslında Türkiye ekonomisinin 30 yılının resmini çektiğimizi görüyoruz. Türkiye’de sanayinin, ekonominin gelişmesinde büyük katkıları olan Rahmi Koç, Ayhan Şahenk, Sakıp Sabancı gibi isimlerin yanında ileriki yıllarda bu ailelerinin sonraki kuşaklarının temsilcileri de araştırmamızda ‘Yılın İş İnsanı’ seçilmiş. Merhum Mustafa Koç, Ferit Şahenk, Ali Sabancı bu isimlerden bazıları.

Son yaptığımız ‘Yılın İş İnsanları’ anketinin sonuçlarına bakıldığında pandeminin sonuçlara önemli etki ettiğini görüyoruz. Bu yıl ‘Yılın İş İnsanı’ seçilen isim Ali Koç ve ‘Yılın Profesyoneli’ Levent Çakıroğlu, Koç Holding’den çıktı. Koç Holding’in pandemide başta çalışanları ve toplum yararına yaptığı hamleler, tüm zorluklara rağmen aldığı dev yatırım kararları, iki ismi de kategorilerinde liderliğe çıkardı.

Yine pandeminin etkisiyle dijitalleşme, insanların evden çalışması gibi nedenler, girişimcilerin fark yaratan projelerini öne çıkardı. Nazım Salur, Zeynep Dereli gibi isimler, girişimcilik kategorisinde öne çıktı. Yine global tarafta bir diğer girişimcimiz Eren Bali, iş dünyasının takdirini topladı. Global tarafta bir diğer yöneticimiz Serpil Timuray, iş dünyasının öne çıkardığı isim oldu.

Türkiye son yıllarda savunma sanayi alındaki performansıyla dünyada adından söz ettiren bir ülke. Bu performans, ‘Yılın Bürokratı’ kategorisinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Prof. Dr. İsmail Demir’i zirveye taşıdı. Ayrıca Steven Young ve Haluk Levent de kendi kategorilerinde ikinci kez iş dünyasının takdirini kazandılar.

Sonuçta Ekonomist Dergisi’nin 30 yıldır devam eden bu araştırmasında oy kullanarak destek veren değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu yıl zirvede yer alan isimleri tebrik ediyorum.

Sağlıkla kalın…