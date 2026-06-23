Amasya kirazı dünya yolcusu: Yüzde 30’u ihracata gidiyor

Geçen yıl bahçeleri vuran zirai son afeti nedeniyle ürün alamayan çiftçilerin umutla beklediği hasat vaktinin geldiğini anlatan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da, "Amasya kirazı lezzetiyle, kalitesiyle, ihracata olan katkısıyla şehrimizin en önemli markalarından bir tanesi. Bu yıl bereketli bir sezon geçiyor" diye konuştu.