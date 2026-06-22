İstanbul'dan Ordu'ya dönüş sürecini anlatan Tutal, köy yaşamının kendisine huzur verdiğini ifade ederek, "İstanbul'da özel bir bankada çalışırken izne geldiğimde köy hayatının daha sakin ve yaşanabilir olduğunu gördüm. Annemin seracılık çalışmalarına destek oldum ve bu işi çok sevdim. Daha sonra görevimden ayrılarak Ordu'ya yerleştim. Desteklerle başladığımız üretim sürecinde her geçen gün daha da büyüdük. Şehirde zihinsel olarak yoruluyorduk, burada ise fiziksel olarak yoruluyoruz ancak yaptığımız işten mutluyuz" dedi. Seracılık faaliyetlerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Tutal, üretim sürecinde kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti.