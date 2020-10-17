AA’nın haberine göre İstanbul’da bilgisayar teknolojileri üzerine büyük bir firmada mühendis olarak çalışan ve 3 dil bilen Abdurrahman Kuyucu, 2006’da “tropikal ve sıra dışı meyveler”i tanıtan bir internet sitesi kurdu.

Bir süre sonra site raporlarını inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü. Kuyucu, hobi olarak başladığı işte, çok yoğun fidan talebiyle karşılaşınca bahçe satın alarak üretim yapmaya karar verdi.

Kendisine yeni bir yol çizen Kuyucu, önce Yalova, sonra da Adana ve Antalya’da pikan cevizi üzerine üretim ve çalışmalar gerçekleştirdi. Yurt dışındaki ürünleri de inceleme fırsatı bulan Kuyucu, ailecek Antalya’nın Aksu ilçesinden bahçe satın alarak, tropikal meyvelerin yanı sıra 40 çeşit pikan üretimine başladı.

Üniversitelerin gen kaynaklarıyla ilgili bilimsel çalışmalarına da destek olan Kuyucu, AA muhabirine, Yalova’da ıslahçı bir arkadaşının pikan cevizlerinin içini doldurmadığını belirtmesi üzerine, yaptıkları çalışma sayesinde bu ilde de pikan yetiştirmeyi başardıklarını söyledi.Soğuk ve sıcak iklimde yetişen pikanların farklı olduğunu belirten Kuyucu, 2011’den bu yana meyve ve fidan üretimi yaparak, ülke içi ve yurt dışına gönderdiklerini söylüyor.

Bahçesinin birindeki 60 dönümlük alanı Ar-Ge istasyonu gibi kullanarak pikan cevizinin türlerini yetiştirdiğini anlatan Kuyucu, “Cevizlerin testini yapıyoruz. Hangisi Antalya’ya, hangisi Güneydoğu’ya uygun, hangisi çok soğukta yetişiyor test ediyoruz. Sivas’ta bile pikan bahçesi kurduk, başarılı olundu. Her bölgeden gönüllü insanlar var, bazı çeşitleri deniyorlar.” diye konuştu.

Soğuk yerlerdeki pikanın meyvesinin küçük ama lezzetli olduğuna dikkati çeken Kuyucu, sıcak yerlerde ise genelde meyvesinin büyük ve gösterişli olduğunu kaydetti.