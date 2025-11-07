Çiftçilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, söz konusu paylaşımında "Türkiye Yüzyılı’nda üretimin gücü olan çiftçilerimizin emeğine destek veriyor, bereketi birlikte büyütüyoruz. 1 milyar 522 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Ödemeler; 1 milyar 436 milyon 161 bin 869 lirası süt desteği, 85 milyon 422 bin 116 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 776 bin 700 lirası hayvan gen kaynakları desteği olmak üzere dağıtılacak.