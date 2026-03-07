Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 6 şirket var (2-6 Mart)

Açıklama şöyle:

Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek, Özbekistan'ın ulusal elektrik şebekesinin merkezi, dijital ve güvenli bir yapıda yönetilmesini sağlayacak stratejik bir proje kapsamında; şirketimiz ile National Electric Grid of Uzbekistan (NEGU) arasında 36,9 milyon ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

Bu proje ile Özbekistan genelindeki yaklaşık 200 trafo merkezi ve enerji santrali, yüksek siber güvenlik standartları ile desteklenen merkezi bir yapı üzerinden anlık olarak izlenip yönetilebilir hale getirilecektir. Böylece ülkenin elektrik üretim ve iletim altyapısı, dağınık ve manuel bir yapıdan, merkezi, dijital ve siber güvenli bir sisteme dönüştürülecektir.

Kurulacak altyapı sayesinde, yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da enerji arzı daha güvenli, daha verimli, daha öngörülebilir ve siber risklere karşı daha dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır. Proje, ülkenin enerji sisteminin dijital dönüşümünde kritik ve stratejik bir eşik niteliği taşımaktadır.

Söz konusu proje ile birlikte;



• enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi,

• elektrik şebekesinin dijitalleşme seviyesinin artırılması,

• enerji altyapısının siber güvenlik seviyesinin yükseltilmesi,

• operasyonel verimliliğin artırılması,

• güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunun hızlandırılması

hedeflenmektedir.

Şirketimiz, 2019 yılında Azerbaycan Ulusal Yük Tevzi Merkezi projesini başarıyla tamamlamasının ardından, bu sözleşme ile birlikte uluslararası ölçekte kritik enerji altyapılarında güvenilir ve entegre bir çözüm ortağı olma konumunu daha da güçlendirmektedir.

Söz konusu proje; şirketimizin EPC, enerji yatırımları ve batarya üretimi faaliyetleri ile birlikte dijital teknolojiler, siber güvenlik ve ileri mühendislik kabiliyetleri sayesinde bir "Energy Infrastructure Platform" olarak konumlanma stratejisini pekiştirirken, uzun vadeli uluslararası iş portföyüne, marka değerine ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna önemli katkı sağlamaktadır.