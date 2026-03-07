Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 6 şirket var (2-6 Mart)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Açıklama şöyle:
Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek, Özbekistan'ın ulusal elektrik şebekesinin merkezi, dijital ve güvenli bir yapıda yönetilmesini sağlayacak stratejik bir proje kapsamında; şirketimiz ile National Electric Grid of Uzbekistan (NEGU) arasında 36,9 milyon ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
Bu proje ile Özbekistan genelindeki yaklaşık 200 trafo merkezi ve enerji santrali, yüksek siber güvenlik standartları ile desteklenen merkezi bir yapı üzerinden anlık olarak izlenip yönetilebilir hale getirilecektir. Böylece ülkenin elektrik üretim ve iletim altyapısı, dağınık ve manuel bir yapıdan, merkezi, dijital ve siber güvenli bir sisteme dönüştürülecektir.
Kurulacak altyapı sayesinde, yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da enerji arzı daha güvenli, daha verimli, daha öngörülebilir ve siber risklere karşı daha dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır. Proje, ülkenin enerji sisteminin dijital dönüşümünde kritik ve stratejik bir eşik niteliği taşımaktadır.
Söz konusu proje ile birlikte;
• enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi,
• elektrik şebekesinin dijitalleşme seviyesinin artırılması,
• enerji altyapısının siber güvenlik seviyesinin yükseltilmesi,
• operasyonel verimliliğin artırılması,
• güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunun hızlandırılması
hedeflenmektedir.
Şirketimiz, 2019 yılında Azerbaycan Ulusal Yük Tevzi Merkezi projesini başarıyla tamamlamasının ardından, bu sözleşme ile birlikte uluslararası ölçekte kritik enerji altyapılarında güvenilir ve entegre bir çözüm ortağı olma konumunu daha da güçlendirmektedir.
Söz konusu proje; şirketimizin EPC, enerji yatırımları ve batarya üretimi faaliyetleri ile birlikte dijital teknolojiler, siber güvenlik ve ileri mühendislik kabiliyetleri sayesinde bir "Energy Infrastructure Platform" olarak konumlanma stratejisini pekiştirirken, uzun vadeli uluslararası iş portföyüne, marka değerine ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna önemli katkı sağlamaktadır.
2 BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. (BESTE)
Açıklama şöyle:
26.02.2026 tarihinde KAP'ta duyurulduğu şekli ile TURKA Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ile gerçekleştirilecek işbirliği kapsamında şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı olarak, Beste Araç Muayene İstasyonları A.Ş unvanlı, 250.000 TL sermayeli bir Şirket kurulmasına karar verilmiş olup Şirketin kuruluşu 03.03.2025 tarihli 11534 sayılı T. T.S.G ilanıyla tamamlanmıştır.
3 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, veri merkezleri için tamamı flash veri depolama ürünleri ve veri yönetimi çözümleri sunan küresel bir teknoloji şirketi olan Everpure, Inc. (önceki adı Pure Storage, Inc.) ile stratejik bir iş birliği tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır.
Mutabakat Zaptı kapsamında taraflar; Veri Depolama ve Veri Yönetimi, Bulut-Yerel Dönüşüm ve Uygulama Modernizasyonu, Yapay Zekâ (AI) Altyapısı ve Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC), Veri Güvenliği Yönetimi Çözümleri ve Büyük Veri alanlarında potansiyel entegrasyon fırsatlarını değerlendirmeyi ve ortak projeler, hizmetler ve çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Söz konusu Mutabakat Zaptı, tarafların karşılıklı niyetlerini yansıtan ön bir çerçeve niteliğinde olup bağlayıcı nitelikte kesin bir sözleşme teşkil etmemektedir. Taraflar arasında kesin bir sözleşmenin bir (1) yıl içerisinde imzalanması öngörülmektedir.
Stratejik iş birliğinin, Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda öncelikli olarak Türkiye pazarında kamu ve özel sektör projelerine odaklanması planlanmaktadır. Orta ve uzun vadede ise iş birliğinin, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi çerçevesinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesine genişletilmesi hedeflenmektedir.
4 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Açıklama şöyle:
Bir kamu kurumuna, birleşme öncesi İntron tarafından imzalanan sözleşmeye istinaden "Bilişim malzemesi alımı" işinin faturası KDV dahil 7.292.916,00 USD (320.625.759,02 TL) bedelle 03/03/2026 tarihinde şirketimiz tarafından düzenlenmiştir.
Not: SPK'nın 26.11.2025 Tarih ve E-29833736-106.01.01-81802 sayılı yazısında karara bağlanan devralma işlemi sonucunda, İNTRON firmasından ARD'ye devrolunan sözleşmeler kapsamında alınan işler niteliğindedir."
5 BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)
Açıklama şöyle:
26.02.2026 tarihli özel durum açıklamamızda; Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. ("Erde Mühendislik"), Samsun Dünya Göz Hastanesi Projesi Mekanik ve Elektrik Tesisat İşleri ile ilgili yapılan ihaleye teklif vermiş olup, işveren Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş., ihalenin lehimize sonuçlandığını bildirmiştir. İlgili proje kapsamında bugün (04.03.2026), Şirketimiz ve Erde Mühendislik ile Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş.arasında nihai sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme bedeli Şirketimiz için 91.000.000-TL (KDV Hariç) ve Erde Mühendislik için 89.000.000-TL (KDV Hariç) olmak üzere toplam 216.000.000-TL (KDV Dahil) olup projenin 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.