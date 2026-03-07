ARA
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.03.2026)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 29.98 ile Katılımevim Tas. Fin. ve yüzde 18.08 ile Tüpraş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -40.87 ve yüzde -24.50 ile Kiler Holding ve Borusan Boru Sanayi hisseleri oldu.


Endeks Güç Kaybediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 74.60 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 69.44 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Banka ve Banka  sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 6.74 azalışla 12,793 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 291 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 155.74 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-1

RSI göstergesi 35.95 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 89.71 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -162.00 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 13,046 ve 13,298 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 12,643 ve 12,493 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36.08 seviyesinde bulunuyor.


Akbank

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-2
Düşüşte
86.7 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 74.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 74.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 86.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 63.00-48.75
Satım aralığı: 86.00-78.50
Endeks Ağırlığı (%): 5.44
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.434 puan azaldı.


Borusan Boru Sanayi

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-3
Düşüşte
597 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 489.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 489.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 665.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 410.00-265.00
Satım aralığı: 665.00-510.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.38
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.065 puan azaldı.


Coca Cola İçecek

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-4
Dirençte zorlandı
64.95-72.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 70.4 seviyesinin altında kapanışlarda 66.50 seviyesine gerileyebilir. 73.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 73.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 66.50-63.00
Satım aralığı: 73.50-74.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.26
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.064 puan arttı


Çimsa

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-5
Destek arayışında
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 45.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 51.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 45.50-42.00
Satım aralığı: 51.50-50.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.52
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.


Doğuş Otomotiv

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-6
Düşüşte
205.2 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 194.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 194.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 222.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 177.00-144.00
Satım aralığı: 222.00-198.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.42
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.031 puan azaldı.


Doğan Holding

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-7
Dirençte zorlandı
18.87-20.52 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 19.88 seviyesinin altında kapanışlarda 19.10 seviyesine gerileyebilir. 20.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 20.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 19.10-18.20
Satım aralığı: 20.80-20.60
Endeks Ağırlığı (%): 0.48
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.


T. Halk Bankası

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-8
Düşüşte
51.3 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 43.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 43.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 47.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 39.50-35.50
Satım aralığı: 47.25-46.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.70
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.064 puan azaldı.


Hektaş

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-9
Destek arayışında
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.18 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 2.62-2.19
Satım aralığı: 3.18-2.90
Endeks Ağırlığı (%): 0.26
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.


İş Bankası (C)

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-10
Düşüşte
16.23 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 14.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 14.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 16.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 12.70-10.40
Satım aralığı: 16.60-15.10
Endeks Ağırlığı (%): 2.93
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.224 puan azaldı.


Koç Holding

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-11
Destek arayışında
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 187.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 175.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 207.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 175.00-155.00
Satım aralığı: 207.00-196.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.71
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.031 puan arttı.


Kardemir (D)

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-12
Düşüşte
32.74 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 29.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 29.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 31.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 27.00-24.90
Satım aralığı: 31.00-31.25
Endeks Ağırlığı (%): 0.54
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.


Mavi Giyim

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-13
Düşüşte
44.44 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 41.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 41.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 46.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 38.50-32.25
Satım aralığı: 46.25-41.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.61
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.020 puan azaldı.


Mia Teknoloji

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-14
Destekler izlenmeli
Güç kaybettiği gözleniyor.39.18 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 34.50 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 38.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 34.50-31.75
Satım aralığı: 38.25-36.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.25
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.


Petkim

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-15
Çıkışta
Alıcılar güçleniyor. 16.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 18.4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 19.32 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 17.43 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 18.30-17.70
Satım aralığı: 18.40-19.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.58
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.087 puan arttı.


Pegasus

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-16
Düşüşte
188.9 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 177.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 177.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 201.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 163.00-151.00
Satım aralığı: 201.00-201.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.98
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.


Tofaş Oto. Fab.

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-17
Güç kaybediyor
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 290 seviyesinin altındaki kapanışlarda 261.90 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 290 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 320.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 275.00-250.00
Satım aralığı: 320.00-307.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.89
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.


Tüpraş

BIST 100 hisselerinin teknik analizi-18
Alıcılar güçlü
Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 218.5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 258 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 258 seviyesinin altındaki kapanışlarda 225.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 225.00-218.00
Satım aralığı: 265.00-265.00
Endeks Ağırlığı (%): 5.89
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.918 puan arttı.

