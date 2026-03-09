ARA
SPK: 'Açığa satış yasağı devam edecek'

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağının ve kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesine yönelik tedbirlerin 13 Mart seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

SPK: 'Açığa satış yasağı devam edecek'

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerine yönelik yasağın sürdürülmesine ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirlerin 13 Mart seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

Tedbirler 13 Mart seans sonuna kadar devam edecek

SPK tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulumuzun 01.03.2026 tarihli ve 2026/11 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı'nın 01.03.2026 tarihli ve 11/417 sayılı Kararında öngörülen; 

- Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, 

- kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 13.03.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir."

