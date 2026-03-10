Ramazan Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kaldı. Bayram planlarını yapmak isteyen birçok kişi tatilin uzatılıp uzatılmayacağını ve resmi tatilin hangi günleri kapsayacağını araştırıyor. Bu süreçte, "Ramazan Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor?", "Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" soruları da hız kazandı. Peki, tatil süresine ilişkin hükümetten resmi bir açıklama geldi mi?