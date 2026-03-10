Ramazan Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kaldı. Bayram planlarını yapmak isteyen birçok kişi tatilin uzatılıp uzatılmayacağını ve resmi tatilin hangi günleri kapsayacağını araştırıyor. Bu süreçte, "Ramazan Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor?", "Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" soruları da hız kazandı. Peki, tatil süresine ilişkin hükümetten resmi bir açıklama geldi mi?
1 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihlerinde kutlanacak. Arife günü ise 19 Mart tarihine denk geliyor. Arife günü ise yarım gün kabul ediliyor.
2 2026 Ramazan Bayramı tarihleri
Ramazan Bayramı 1. günü 20 Mart 206 Cuma gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2. gün - 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün - 22 Mart 2026 Pazar
3 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Birçok kişi Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağını araştırıyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılabilmesi için hükümet tarafından karar alınması gerekiyor.
4 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Mevcut takvime göre Ramazan Bayramı tatili normal şartlarda 3,5 gün sürecek.