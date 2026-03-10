ARA
  • Ramazan Bayramı tatili ne zaman 2026? Ramazan bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı tatili ne zaman 2026? Ramazan bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala bayram tatilinin kaç gün süreceği merak ediliyor. Bayram tatili planlarını yapmaya başlayan birçok kişi tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Ramazan Bayramı tatili ne zaman 2026? Ramazan bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kaldı. Bayram planlarını yapmak isteyen birçok kişi tatilin uzatılıp uzatılmayacağını ve resmi tatilin hangi günleri kapsayacağını araştırıyor. Bu süreçte, "Ramazan Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor?", "Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" soruları da hız kazandı. Peki, tatil süresine ilişkin hükümetten resmi bir açıklama geldi mi?

 

1 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihlerinde kutlanacak. Arife günü ise 19 Mart tarihine denk geliyor. Arife günü ise yarım gün kabul ediliyor.

2 2026 Ramazan Bayramı tarihleri

2026 Ramazan Bayramı tarihleri

Ramazan Bayramı 1. günü 20 Mart 206 Cuma gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2. gün - 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün - 22 Mart 2026 Pazar

3 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Birçok kişi Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağını araştırıyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılabilmesi için hükümet tarafından karar alınması gerekiyor. 

 

4 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Mevcut takvime göre Ramazan Bayramı tatili normal şartlarda 3,5 gün sürecek.

5 Arife günü ne zaman?

Arife günü ne zaman?

Bu yıl arife günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

6 Ramazan Bayramı ara tatile mi denk geliyor?

Ramazan Bayramı ara tatile mi denk geliyor?

Okullarda ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta başlayacak.
