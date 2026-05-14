Çiftçinin nisan ayı enflasyonu belli oldu: Tarım ürünleri üretici fiyatlarında yükseliş sürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ait tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre Tarım-ÜFE'de, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,45 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,33 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,41 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,02 artış görüldü.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 10,37 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,58 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,16 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek görüldüğü alt gruplar hangileri oldu?

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 102,48 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 21,12 azalış ile turunçgiller oldu.



