Hatay'da ormanın gizli hazinesi: Kozalaklar geçim kapısı oldu

Ormanlık alanlardan özenle toplanan kozalaklar, düzlük alanlarda güneş altında günlerce bekletilerek doğal yollarla kurutuluyor.
Kurutma süreci boyunca sıcaklığın etkisiyle açılması sağlanan kozalakların içerisindeki çam tohumları tek tek ayrıştırılıyor.
Tohumlarından temizlenen kurutulmuş kozalaklar ise hem dekoratif süs eşyası yapımında hem de kış ayları için yakacak malzeme olarak alternatif alanlarda kullanılarak ekonomiye katkı sağlıyor.
Hassa'da her yıl geleneksel olarak sürdürülen bu hummalı çalışma, hem orman varlığının sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor hem de bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor.
Hatay’ın Hassa ilçesinde, çam ormanlarından toplanan kozalaklar geleneksel yöntemlerle işlenerek hem ekonomiye kazandırılıyor hem de doğaya yeniden hayat veriyor.
Yöre halkı tarafından ormanlık alanlardan özenle toplanan kozalaklar, düzlük alanlarda günlerce güneş altında bekletilerek doğal yollarla kurutuluyor. Sıcaklığın etkisiyle kendiliğinden açılan kozalakların içindeki çam tohumları tek tek titizlikle ayrıştırılıyor.