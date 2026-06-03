Manavgat'ta erkenci kiraz hasadı başladı

Yıllık üretimin 600 ila 700 ton olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Üretilen kirazın yaklaşık yüzde 75'i ihraç ediliyor. Kalan kısmı da iç piyasada değerlendiriliyor. Burmahan'ın mikro klima özelliği, iklimi ve su yapısı kiraz yetiştiriciliği için son derece uygun. Bu nedenle aroması yüksek ve kaliteli ürünler elde ediyoruz. Kirazlarımızın hem iç pazarda hem de dış pazarda tercih edilmesinin en önemli nedeni de bu özelliklerinden kaynaklanıyor."

Öte yandan, Burmahan kirazı için geçen yıl coğrafi işaret başvurusu yapıldığı öğrenildi.