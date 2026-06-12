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Meşe mantarı sezonu açıldı, aile bütçesine ek gelir kapısı oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meşe ormanlarında doğal olarak yetişen meşe mantarı, vatandaşlara ek gelir sağlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Meşe mantarı sezonu açıldı, aile bütçesine ek gelir kapısı oldu

Saatlerce meşe ağaçları arasında mantar toplayan vatandaşlar kilosunu 500 ile bin TL arasında değişen fiyatlarla satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

1 Hem sofraları süslüyor hem de vatandaşlara gelir kapısı oluyor

Hem sofraları süslüyor hem de vatandaşlara gelir kapısı oluyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin 400 rakımlı Resuluşağı, Ancar ve Aliçeri mahalleleri kırsalındaki meşe ormanlarında yetişen meşe mantarı, hem sofraları süslüyor hem de vatandaşlara gelir kapısı oluyor.

2 Marketlere satıyorlar

Marketlere satıyorlar

Sabahın erken saatlerinde ellerine aldıkları sopalarla meşe ağaçlarının arasında mantar arayan vatandaşlar, saatler süren arayışın ardından topladıkları mantarları kimi zaman evlerinde tüketirken, kimi zaman da marketlere satarak kazanç elde ediyor.

3 Kilosu 500 ila bin TL arasında alıcı buluyor

Kilosu 500 ila bin TL arasında alıcı buluyor

Bölgede toplanan meşe mantarının kilosu ise kalitesine göre 500 ila bin TL arasında alıcı buluyor.

4 "Fiyatlar 500 ile 700 lira arasında değişiyor"

"Fiyatlar 500 ile 700 lira arasında değişiyor"

Resuluşağı Mahallesi sakinlerinden Eyüp Toydaş, mantar sezonunun verimli geçtiğini belirterek, "Meşe mantarlarını toplayıp marketlere satıyoruz. Fiyatlar 500 ile 700 lira arasında değişiyor. Bazen iki-üç günde 30-40 kiloya kadar mantar topladığımız oluyor. Bölgede çok sayıda kişi bu işle uğraşıyor. Topladığımız mantarların zehirli olduğuna hiç rastlamadık. Hem tüketiyoruz hem de satarak gelir elde ediyoruz" dedi.

5 "Yağışlar bol olduğu için mantar da bol çıktı"

"Yağışlar bol olduğu için mantar da bol çıktı"

Aliçeri Mahallesi'nde yaşayan Ömer Osman Maskar ise bu yıl yağışların etkisiyle mantar rekoltesinin arttığını ifade ederek, "Bu yıl yağışlar bol olduğu için mantar da bol çıktı. Vatandaşların bir kısmı topladığı mantarları 500-600 liraya satıyor, bazıları ise kilosuna bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Biz ise daha çok eşe dosta hediye ediyoruz" diye konuştu.
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