Mikroklima farkı: Erzincan’da aralık ayında sebze üretimi yapılıyor

Koçaker, "2025 yılında biz Erzincan'da 65 bin ton tarlada domates, 15 bin ton salatalık, 10 bin ton biber, 10 bin ton karpuz ve 2 bin ton da taze fasulye üretimi gerçekleştirdik. Tabii üretimlerimiz bununla sınırlı değil. Önder çiftçilerimiz birtakım yeni denemeler gerçekleştiriyor ve şu an bugün bu denemelerden birini ziyaret ettik. Arkamızda mor lahana tarlası görmektesiniz. Ergan köyü sınırları içerisinde Yavuz Selim Yeniçeri adlı üreticimiz tarafından ekimi gerçekleştirilen mor lahananın hasadını gerçekleştiriyoruz. Sadece mor lahana değil, bununla birlikte brokoli ve karnabahar üretimi de gerçekleştirildi." açıklamalarında da bulundu.