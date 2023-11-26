Kocaköy ilçesinde üreticiler, yaklaşık 200 dönümlük alanda bulunan bahçelerde yetişen Karaz narının kasım ayında başladıkları hasadını sürdürüyor. Karaz narının coğrafi işaret alması için harekete geçildi. İşte detaylar:

1 NAR SUYU NAR EKŞİSİ YAPILIYOR Üreticiler tarafından asırlık ağaçlarda yetişen narlardan, geleneksel yöntemlerle bakır kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılarak, nar suyu ve nar ekşisi elde ediliyor. Hasadı yapılan narın bir kısmı ise kışın tüketilmek üzere evlerde muhafaza ediliyor.

2 NESİLDEN NESİLE GÜNÜMÜZE KADAR GELMİŞ Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Kaptanoğlu, üreticileri ziyaret ederek, nar suyu ve nar ekşisinin nasıl hazırladığı konusunda bilgi aldı. Kaymakam Kaptanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçede nar bahçeleri ve nar üretiminin tarihi oldukça eskiye dayanıyor, nesilden nesile günümüze kadar gelmiş. İlçemizi ve Karaz narını tanıtmak, ürünün katma değerini artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Kocaköy'ün tam ortasında bulunan yaklaşık 50 dönümlük nar bahçesi adeta ilçenin simgesi haline gelmiş." ifadelerini kullandı.

3 COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILACAK İlçe genelinde yaklaşık 200 dönümlük alanda nar bahçelerinin olduğunu aktaran Kaptanoğlu, ilçede narın, ekonomik getiri elde etmekten ziyade vatandaşların kendi ihtiyaçları için kullandığını, nar suyu ve nar ekşisi olarak değerlendirildiğini anlattı. "Aromasıyla, kokusuyla, taneleriyle kendine has özellikleri bulunan Karaz narı için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunacağız. Böylelikle ilçemizi ve Karaz narını tanıtmak, ürünlerin katma değerini artırmak, ilçe ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

4 LOGODA NAR VAR İlçedeki nar bahçesi sayısını artırarak, daha profesyonel ve katma değeri yüksek ürün elde etmeyi planladıklarını belirten Kaptanoğlu, Kaymakamlık olarak bundan sonraki süreçte üreticilerin yanında hareket ederek değeri yüksek nar elde etmek için çalışma yürüteceklerini kaydetti. Kaptanoğlu, "Kaymakamlık ve belediyenin logosunda nar var. Nar ilçemiz için bir simge. Bundan sonra inşallah taşıyıcı güç olarak narımızı ön plana çıkartacağız. Diyarbakır'da karpuzdan sonra narı da inşallah ön plana çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.

5 DAHA FAZLA ÜRETİM YAPMAK İSTİYORUZ Üretici Nedret Geniş ise odun ateşinde kaynattıkları nar suyunu nar ekşisine dönüştürdüklerini ifade etti. İlçede yetiştirilen narın diğer narlara oranla daha güzel olduğunu dile getiren Geniş, Kaymakamlığın başlattığı çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını, destek verilmesi halinde daha fazla üretim yapmak istediklerini belirtti.

6 KARAZ NARI YETERİNCE TANINMIYOR Naci Akdemir ise ilçede asırlık ağaçlarda yetişen Karaz narının yeterince tanıtılmadığını vurgulayarak, "Aileler kışlık ihtiyaçları için yetiştiriyor. Hazırlanacak projelerle Karaz narının desteklenmesini ve tanıtılmasını istiyoruz. İlçe olarak narın kalitesi ve özellikleri bakımından iddialıyız." diye konuştu.

7 KARAZ NARI

8 KARAZ NARI

9 KARAZ NARI