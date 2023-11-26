ARA
Bist 100
7959,95
0,78%
Bist 100
Dolar/TL
28,8663
0,1349%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5922
0,2885%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0943
0,3384%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1859,52
0,68%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Tarım
  • Nesilden nesile geçiyor, Diyarbakır'da asırlık ağaçlarda yetişiyor...

Nesilden nesile geçiyor, Diyarbakır'da asırlık ağaçlarda yetişiyor...

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde asırlık ağaçlarda yetişen Karaz narının tanıtılması amacıyla çalışma başlatıldı.

26 Kasım 2023 | 12:38
Son Güncellenme: 26 Kasım 2023 | 14:06
0
Nesilden nesile geçiyor, Diyarbakır'da asırlık ağaçlarda yetişiyor...

Kocaköy ilçesinde üreticiler, yaklaşık 200 dönümlük alanda bulunan bahçelerde yetişen Karaz narının kasım ayında başladıkları hasadını sürdürüyor. Karaz narının coğrafi işaret alması için harekete geçildi. İşte detaylar:

1
NAR SUYU NAR EKŞİSİ YAPILIYOR

NAR SUYU NAR EKŞİSİ YAPILIYOR

Üreticiler tarafından asırlık ağaçlarda yetişen narlardan, geleneksel yöntemlerle bakır kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılarak, nar suyu ve nar ekşisi elde ediliyor. Hasadı yapılan narın bir kısmı ise kışın tüketilmek üzere evlerde muhafaza ediliyor.
2
NESİLDEN NESİLE GÜNÜMÜZE KADAR GELMİŞ

NESİLDEN NESİLE GÜNÜMÜZE KADAR GELMİŞ

Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Kaptanoğlu, üreticileri ziyaret ederek, nar suyu ve nar ekşisinin nasıl hazırladığı konusunda bilgi aldı. Kaymakam Kaptanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçede nar bahçeleri ve nar üretiminin tarihi oldukça eskiye dayanıyor, nesilden nesile günümüze kadar gelmiş. İlçemizi ve Karaz narını tanıtmak, ürünün katma değerini artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Kocaköy'ün tam ortasında bulunan yaklaşık 50 dönümlük nar bahçesi adeta ilçenin simgesi haline gelmiş." ifadelerini kullandı.
3
COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILACAK

COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILACAK

İlçe genelinde yaklaşık 200 dönümlük alanda nar bahçelerinin olduğunu aktaran Kaptanoğlu, ilçede narın, ekonomik getiri elde etmekten ziyade vatandaşların kendi ihtiyaçları için kullandığını, nar suyu ve nar ekşisi olarak değerlendirildiğini anlattı. "Aromasıyla, kokusuyla, taneleriyle kendine has özellikleri bulunan Karaz narı için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunacağız. Böylelikle ilçemizi ve Karaz narını tanıtmak, ürünlerin katma değerini artırmak, ilçe ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."
4
LOGODA NAR VAR

LOGODA NAR VAR

İlçedeki nar bahçesi sayısını artırarak, daha profesyonel ve katma değeri yüksek ürün elde etmeyi planladıklarını belirten Kaptanoğlu, Kaymakamlık olarak bundan sonraki süreçte üreticilerin yanında hareket ederek değeri yüksek nar elde etmek için çalışma yürüteceklerini kaydetti. Kaptanoğlu, "Kaymakamlık ve belediyenin logosunda nar var. Nar ilçemiz için bir simge. Bundan sonra inşallah taşıyıcı güç olarak narımızı ön plana çıkartacağız. Diyarbakır'da karpuzdan sonra narı da inşallah ön plana çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.
5
DAHA FAZLA ÜRETİM YAPMAK İSTİYORUZ

DAHA FAZLA ÜRETİM YAPMAK İSTİYORUZ

Üretici Nedret Geniş ise odun ateşinde kaynattıkları nar suyunu nar ekşisine dönüştürdüklerini ifade etti. İlçede yetiştirilen narın diğer narlara oranla daha güzel olduğunu dile getiren Geniş, Kaymakamlığın başlattığı çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını, destek verilmesi halinde daha fazla üretim yapmak istediklerini belirtti.
6
KARAZ NARI YETERİNCE TANINMIYOR

KARAZ NARI YETERİNCE TANINMIYOR

Naci Akdemir ise ilçede asırlık ağaçlarda yetişen Karaz narının yeterince tanıtılmadığını vurgulayarak, "Aileler kışlık ihtiyaçları için yetiştiriyor. Hazırlanacak projelerle Karaz narının desteklenmesini ve tanıtılmasını istiyoruz. İlçe olarak narın kalitesi ve özellikleri bakımından iddialıyız." diye konuştu.
7
KARAZ NARI

KARAZ NARI

8
KARAZ NARI

KARAZ NARI

9
KARAZ NARI

KARAZ NARI

10
KARAZ NARI

KARAZ NARI

0
  • ALTIN GRAM - TL 1859,52 0,68%
  • ALTIN ONS 2003,64 0,53%
  • BIST 100 7959,95 0,78%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8663 0,1349%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5922 0,2885%
  • EURO/USD 1,0943 0,3384%
  • INGILIZ STERLINI 1,26118 0,61831%
  • JAPON YENI 149,467 -0,071%
  • KANADA DOLARI 1,36334 -0,45743%
  • RUS RUBLESI 89,28 0,7959%
Günün En Çok Okunanları
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor
Sarı kod, turuncu kod nedir? Meteorolojiden 64 kente uyarı var
Sarı kod, turuncu kod nedir? Meteorolojiden 64 kente uyarı var
TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
'İlk başta zor geliyor ama değil': 2 milyon hibe aldı, karlılığı artırdı
'İlk başta zor geliyor ama değil': 2 milyon hibe aldı, karlılığı artırdı
Çinli otomobil devi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
Çinli otomobil devi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçlar için zorunlu? 2023 kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçlar için zorunlu? 2023 kış lastiği takmama cezası ne kadar?
TürkTraktör'den kredi notu açıklaması
TürkTraktör'den kredi notu açıklaması
Diyarbakır'da asırlık ağaçlarda yetişiyor...
GERİ
İLERİ
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor
Sarı kod, turuncu kod nedir? Meteorolojiden 64 kente uyarı var
TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
'İlk başta zor geliyor ama değil': 2 milyon hibe aldı, karlılığı artırdı
Çinli otomobil devi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
Sarı kod, turuncu kod nedir? Meteorolojiden 64 kente uyarı var
TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
'İlk başta zor geliyor ama değil': 2 milyon hibe aldı, karlılığı artırdı
Çinli otomobil devi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçlar için zorunlu? 2023 kış lastiği takmama cezası ne kadar?
TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
'İlk başta zor geliyor ama değil': 2 milyon hibe aldı, karlılığı artırdı
Çinli otomobil devi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçlar için zorunlu? 2023 kış lastiği takmama cezası ne kadar?
TürkTraktör'den kredi notu açıklaması
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL