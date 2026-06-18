Öte yandan ilçede kadın tarım işçilerinin günlük yevmiyesinin 1.425 lira olduğu, bu ücretin 125 lirasının dayıbaşı tarafından alındığı, işçilerin ise günlük 1.300 lira kazanç elde ettiği öğrenildi. Sarıgöllü üreticiler, imece kültürünün hem dayanışmayı güçlendirdiğini hem de artan üretim maliyetleri karşısında önemli bir destek sağladığını ifade etti.