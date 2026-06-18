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Sarıgöl'de bağlarda imece dayanışması: Üretici el ele verdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık üzümün üreticileri, artan işçilik maliyetlerine karşı çözümü imece usulü çalışmakta buldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sarıgöl'de bağlarda imece dayanışması: Üretici el ele verdi

Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, öğle sıcağı bastırmadan çalışmalarını tamamlayarak hem girdi maliyetlerini düşürüyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

1 İmece usulü çalışıyorlar

İmece usulü çalışıyorlar

Sarıgöl'de üzüm bağlarında kadınların öncülüğünde sürdürülen imece usulü çalışma, hasat öncesi bağlarda yoğun şekilde devam ediyor. Üreticiler, birbirlerinin bağlarında sırayla çalışarak işçilik giderlerini azaltırken, kaliteli sofralık üzüm üretimi için de büyük emek harcıyor.

2 Büyük özveriyle çalışıyorlar

Büyük özveriyle çalışıyorlar

Üreticilerden Şefike Süke, en kaliteli sofralık üzümü yetiştirmek için büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Sabah erkenden bağa geliyoruz. Hava ısınmadan işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. İmece usulü sayesinde hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de girdi maliyetlerimizi düşürüyoruz. Sofralık üzümde en kaliteli ürünü yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

3 Artan üretim maliyetleri karşısında destek sağlıyor

Artan üretim maliyetleri karşısında destek sağlıyor

Öte yandan ilçede kadın tarım işçilerinin günlük yevmiyesinin 1.425 lira olduğu, bu ücretin 125 lirasının dayıbaşı tarafından alındığı, işçilerin ise günlük 1.300 lira kazanç elde ettiği öğrenildi. Sarıgöllü üreticiler, imece kültürünün hem dayanışmayı güçlendirdiğini hem de artan üretim maliyetleri karşısında önemli bir destek sağladığını ifade etti.
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