Tanesi tarlada 50 lira! Bursa’nın 'yeşil altını' hasat ediliyor

Pazarlarda her enginarın "Hasanağa enginarı" adıyla satıldığına dikkati çeken Çinkaya, tüketicileri aldatıcı yöntemlere karşı uyardı. Tezgahlara birkaç tane gösterişli Hasanağa enginarı konularak alttan başka bölgelerin kılçıklı ürünlerinin soyulup satıldığını ifade eden

Çinkaya, gerçek Hasanağa enginarının ayırt edici özelliklerini şöyle sıraladı:



"Bizim ürünümüzün soyulmamış hali tarlada 50 lira, soyulmuşu ise 80 liradır. Diğer bölgelerin ürünleri tarlada 15-20 liradan alıcı buluyor. Pazarda soyulmuşu 50 liraya satılan ürünler bizim enginarımız olamaz. Gerçek Hasanağa enginarı yumuşaktır, kılçıksızdır ve komşunun ateşinde bile pişecek kadar kolay pişer. Yağ oranı yüksek olduğu için ağızda hemen dağılır ve soyulduğunda balmumu rengini alır. Lezzet arayan tüketiciler zaten bu farkı bilerek bizi tercih ediyor."