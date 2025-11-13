Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden ‘Kahverengi Kokarca’ çağrısı

Düzce genelinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, vatandaşların yaşam alanlarını korumak amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 161 köy ve mahallede, toplam 24 bin 138 hane, depo, ahır ve metruk binada kışlak ilaçlaması gerçekleştirildi. Mücadelenin, zararlının kışlama dönemini geçirdiği alanlarda etkili sonuçlar alınana kadar devam edeceği bildirildi.

Fındığa zarar veriyor

Son dönemde popülasyonu çoğalan ve evlere kadar giren kahverengi kokarca zararlısı özellikle Düzce’nin geçim kaynağı olan fındığa zarar veriyor. Fındık ve diğer bitkilerin öz suyunu emerek, bitkinin kurumasına fındık ürününün ise acı bir tat almasına neden olan zararlı, fındık ürününde rekolte ve randıman düşüklüğüne neden oluyor. Bu sebeple Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotunda zararlının görüldüğü yerde yok edilmesi gerektiği vurgulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, "Kahverengi kokarca, özellikle fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar vererek ekonomik kayıplara neden oluyor. Bu nedenle hem kimyasal hem de biyoteknik mücadele yöntemlerini üreticilerimize ulaştırıyor ve sahada etkin bir koordinasyon sağlıyoruz. Üreticilerimizin bilinçli hareket etmesi ve ekipmanlarını doğru kullanması büyük önem taşıyor" dedi.

İl genelinde tarımsal verimliliği korumak ve zararlının yayılımını önlemek amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Uzun, üreticilere düzenli olarak bilgilendirme toplantıları ve saha desteklerinin de sağlandığını ifade etti.

Kahverengi Kokarca Nedir



Anavatanı Uzak Doğu olan Kahverengi Kokarca, Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde tarımsal üretim için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bitkilerin özsuyunu emerek ürünlerin gelişimini engelleyen bu zararlı, hızlı yayılım gösterdiği için erken ve koordineli mücadele büyük önem taşıyor.