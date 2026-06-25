Türkiye dünyaya öncü olmaya hazırlanıyor: İlaç ve kozmetik için tıbbi kenevir üssü kuruluyor

Devlet tarafından tıbbi ve kozmetik amaçlı kenevir yetiştiriciliğine izin verildiğini hatırlatan Olgunsoy, şöyle konuştu:

"Kenevirin ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendirilmesine yönelik hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çünkü üreticilere güvenli alan sunmamız gerekiyor. Tıbbi kenevir hasadına İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri eşlik ediyor. Kök adet olarak verildiği için hasat sırasında kontrol ediliyor. Şimdi bunu yetkililer yaparken biz organize olarak bunun etrafının çevrilmesi ve güvenli bir alan meydana getirmeye çalışıyoruz. Bir duvar ve üzerine tel yapıyoruz ayrıca kamera kontrolleri de olacak. Şu anda 8,5 kilometreye yakın bir duvarla bölgeyi çeviriyoruz. Duvarı yüzde 80 tamamlama aşamasına getirdik. Biz kenevir üretimi için bu güvenliği sağlayacağız."