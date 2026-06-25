Araştırma sonuçları açıklandı: Yapay zekâ ofis çalışanının yetkinliğini ve karar alma hızını artırıyor! Yapay zekayı kim, nasıl kullanıyor?

Yapay zekâ araçlarını günlük çalışma düzenine tam olarak entegre eden çalışanlar, bunları yalnızca ara sıra kullananlara kıyasla önemli bir verimlilik avantajı elde ediyor. Bulgular, giderek büyüyen bir çalışan grubunun yapay zekâyı yalnızca zaman kazanmak için değil; karar alma süreçlerini desteklemek, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve yeni fikirler üretmek için de kullandığını gösteriyor. Bazı çalışanlar, geçmişte saatler süren görevleri çok daha kısa sürede tamamlayabildiklerini belirtiyor.