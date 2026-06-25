Araştırma sonuçları açıklandı: Yapay zekâ ofis çalışanının yetkinliğini ve karar alma hızını artırıyor! Yapay zekayı kim, nasıl kullanıyor?

Yapay zekâ, milyonlarca çalışan için günlük iş hayatının sıradan bir parçası haline gelirken, yeni araştırmalar bu teknolojiden herkesin aynı ölçüde faydalanmadığını ortaya koydu. ABD'de ofis çalışanlarına yönelik 2 bin çalışanın katıldığı bir anket yapıldı.
1 Tam olarak entegre edenler önemli bir verimlilik avantajı elde ediyor
Yapay zekâ araçlarını günlük çalışma düzenine tam olarak entegre eden çalışanlar, bunları yalnızca ara sıra kullananlara kıyasla önemli bir verimlilik avantajı elde ediyor. Bulgular, giderek büyüyen bir çalışan grubunun yapay zekâyı yalnızca zaman kazanmak için değil; karar alma süreçlerini desteklemek, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve yeni fikirler üretmek için de kullandığını gösteriyor. Bazı çalışanlar, geçmişte saatler süren görevleri çok daha kısa sürede tamamlayabildiklerini belirtiyor.
2 "AI süper çalışanları" diye yeni bir profil ortaya çıktı
Araştırmacılara göre bu eğilim, bazı uzmanların "AI süper çalışanları" olarak adlandırdığı yeni bir profilin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu kişiler, mesleki bilgi ve deneyimlerini yapay zekâ araçlarıyla birleştirerek daha yüksek performans seviyelerine ulaşabiliyor. Bu durumun, yapay zekânın insanları tamamen ikame etmekten ziyade onların kapasitesini artıran bir araç olarak kullanılabileceğini gösterdiği aktarıldı. Bununla birlikte uzmanlar, bu avantajların kendiliğinden ortaya çıkmadığını vurguluyor.
3 Dijital okuryazarlık değerli hale geldi
Yapay zekâ araçlarını etkili biçimde kullanmayı öğrenemeyen veya yeni teknolojilere uyum sağlayamayan çalışanların, zamanla dezavantajlı konuma düşebileceği ifade edilirken, bu nedenle dijital okuryazarlık ve yapay zekâ becerilerinin, kariyer açısından giderek daha değerli hale geldiği aktarıldı. Ankete göre çalışanların yüzde 88'inin araştırma araçları, yazı yazma veya içerik oluşturma ve veri analizi araçları da dahil olmak üzere işlerinde teknolojiyi benimsediği ortaya çıktı.
4 Yapay zeka rolleri dönüştürüyor
Ankette ortaya çıkan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 52'si yapay zekâ sayesinde görevleri daha hızlı tamamladıklarına inanırken, yüzde 25'i ise yapay zekânın rollerini dönüştürdüğünü iddia ediyor. Yapay zekayı kullananların yalnızca yüzde 34'ü teknolojiyi iş akışlarına tamamen entegre ederken, geri kalanı ise yapay zeka içeren görevleri çoğunlukla ayrı tutuyor. Teknolojiyi işlerine tamamen entegre edenlerin yüzde 83'ü bunun verimliliklerini artırdığını iddia ediyor.
5 Y kuşağı teknolojiyi en çok benimseyen grup
Öte yandan, bunu tam olarak yapmayanların sadece yüzde 20'si bunun kendilerini daha üretken hale getirdiğini söyledi. Araştırmaya göre, Y kuşağı (yüzde 46) teknolojiyi en çok benimseyen grup olurken, Z kuşağı (yüzde 43) ve X kuşağı (yüzde 38) onları takip ediyor. Erkeklerin (yüzde 51) kadınlara (yüzde 38) kıyasla yapay zekanın verimliliklerini artırdığını düşünme oranı ise yüzde 13'lük bir fark gösteriyor.
6 En çok zaman alan aktivite e-posta okuma
Çalışma ayrıca, yöneticilerin ve üst düzey liderlerin yüzde 63'ünün kullandıkları yapay zeka araçlarını bizzat kendilerinin seçtiğini, bu oranın ise giriş seviyesi çalışanlarda yüzde 42 olduğunu ortaya koydu. Ancak, işverenleri tarafından kendileri için seçilen araçları kullananların sadece yüzde 18'i aynı şekilde düşünüyor. Çalışmada, ankete katılanlar arasında en çok zaman alan aktivitelerin e-posta okuma ve yazma olduğu tespit edildi.