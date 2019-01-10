Çevreye duyarlı son teknolojiler
Piyasaya çıkan son teknoloji ürünlerinde çevreye duyarlı özellikler öne çıkıyor.
Havayı temizleyen bank, deniz altındaki kirlilikleri gideren denizanası robotlar buna birer örnek.
Yeni teknolojik ürünlerde aynı zamanda robot teknolojileri de dikkat çekiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’inbu haftaki sayısında.
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