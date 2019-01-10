Çevreye duyarlı son teknolojiler

Ocak 10, 2019 0 Yorum 52 Okunma
Çevreye duyarlı son teknolojiler

Piyasaya çıkan son teknoloji ürünlerinde çevreye duyarlı özellikler öne çıkıyor.

Havayı temizleyen bank, deniz altındaki kirlilikleri gideren denizanası robotlar buna birer örnek.

Yeni teknolojik ürünlerde aynı zamanda robot teknolojileri de dikkat çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’inbu haftaki sayısında.



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