Drone pilotluğu, Z kuşağının ilgi gösterdiği meslekler arasında dikkat çekiyor. Dronmarket’in verilerine göre, 2021’in ilk 4 ayında drone pilotu olmak isteyenlerden gelen talep 2020’ye göre yüzde 40 arttı. Peki ‘Drone pilotluğu nedir?’ ‘Drone pilotu nerede çalışabilir?’ ‘Drone pilotu maaşı ne kadar?. İşte detaylar…

2020 yılında 22.5 milyar dolar olan global ticari drone pazarı, Türkiye’de ise 30 milyon dolar pazar büyüklüğe ulaşmış durumda. Drone pilotluğu, Z kuşağı tarafından kabul edilmiş bir meslek olma yolunda ilerliyor. 2021’in ilk 4 ayında drone pilotu olmak isteyenlerden gelen talep 2020’ye göre yüzde 40 arttı. Şimdilerde bu oran yüzde 50’lerde. Bir drone pilotonun maaşı tecrübesine göre 5 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor.

Türkiye’nin ilk dron teknolojileri platformu Dronmarket de, Kağıthane’de açtığı eğitim merkezinde, alanında uzman ve sertifikalı pilotları tarafından verilecek eğitimlerle bir yıl içerisinde 1000’e yakın İnsansız Hava Aracı (İHA) Drone Pilotu yetiştirmeyi hedefliyor.

Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız; “Son dönemde drone’ların sektörel olarak genişleyen kullanım alanı hem kişilerin bireysel olarak ilgisini, hem de kamu ve özel firmaların drone pilotuna olan ihtiyacını arttırdı. Biz de özellikle kurumsal şirketlerden aldığımız talepler doğrultusunda Dronmarket Akademi’yi kurmak istedik. Süreçte tüm Türkiye’de şirketlerin İK ve eğitim yöneticileri ile B2B temasımızı arttırmayı ve takvimlerine drone eğitimlerimizi de dahil etmeyi hedefliyoruz. Amacımız hem teorik hem de pratik eğitimlerimizi tek bir çatı altında daha fazla insana aktarabilmek ve tüm detaylara hakim drone pilot sayısını ve istihdamını arttırabilmek” dedi.

2016’da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısının, 2017 sonunda 22 bin 195’e, 2018 sonunda 35 bin 660’a geçen yıl sonunda da 50 bine ulaştığını söyleyen Yaldız; “Hızla artan sayı 2020’de 215 bin 858 olarak kayıtlara geçti. 2021 yıl sonunda toplam İHA pilotu sayısının 300 binlerde olması bekleniyor. Pandemiyle eve kapanma sürecinin de etkisiyle son bir yılda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) 300 bine yakın sertifika başvurusu yapıldı. 2020 yılı verilerine göre aktif olarak 215 bin 858 İHA pilotu mevcut. Öğrencilerimizin birçoğu şu anda aktif olarak sahada çalışmaktalar. Bu mesleğe erkeklerin ilgisi daha büyük. 2019 yılı itibariyle az da olsa kadınları da eğitimlerde görmeye başladık. Yaş istatistiğinde de 20-40 yaş grubu meslekte aktif olarak çalışıyorlar” dedi.

Drone pilotu nerede çalışabilir?

Yaldız; “Drone pilotları kamu da belediyeler, valilikler, orman genel müdürlükleri gibi yerlerde çalışabiliyor. Askeriye ve emniyette de son yıllarda drone pilotları istihdam edilmeye başladı. Enerji sektöründe hem maliyetten, hem de zamandan yarı yarıya tasarruf sağladığı için drone teknolojisi son yıllarda çok fazla kullanılmaya başlandı. Drone pilotları GES, RES ve HES projelerinde endüstriyel drone’ların kullanımı alanında çok rahatlıkla çalışabiliyor. Arama kurtarma birliklerinde, haritacılar odalarında, inşaat sektöründe de drone kullanımı yaygınlaştığı için bu alanlarda da drone pilotları için pek çok istihdam imkanı var” şeklinde konuştu.