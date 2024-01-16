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Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi

ABD'li teknoloji şirketi Apple, 2023'te akıllı telefon satış hacmi bakımından Samsung'u geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

16 Ocak 2024 | 23:46
Son Güncellenme: 17 Ocak 2024 | 00:08
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Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'dan (IDC) yapılan açıklamada, küresel akıllı telefon pazarında zorlukların devam ettiğine dikkat çekilirken, ivmenin toparlanmaya doğru ilerlediği aktarıldı.

Küresel akıllı telefon satışlarının, 2023'te yıllık bazda yüzde 3,2 düşüşle 1,17 milyar adede gerilediği kaydedilen açıklamada, bunun son 10 yılın en düşük satış hacmi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Samsung dışında bir şirketin akıllı telefon pazarının zirvesinde yer aldığı son yılın 2010 olduğu anımsatılarak, geçen yıl Apple'ın, aldığı yüzde 20,1'lik pazar payıyla ilk sıraya yerleştiği bildirildi.

IDC verilerine göre, geçen yıl Samsung yüzde 19,4 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi'nin pazar payı yüzde 12,5 ve Oppo'nunki yüzde 8,8 oldu.

Bir önceki yıla göre, 2023'te Apple'ın akıllı telefon satış hacmi yüzde 3,7 artarken, Samsung'un yüzde 13,6, Xiaomi'nin yüzde 4,7 ve Oppo'nun yüzde 9,9 azalış gösterdi.

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