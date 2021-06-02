Birleşim Grup’un yasal kayıtlara göre 700 milyon TL gelire sahip amiral gemisi Birleşim Mühendislik, halka arz olacak. Şirket, global marka olma hedefiyle yeni pazarlara açılacak.

Şirketin rotasında Ortadoğu’ya ek olarak Azerbaycan ve Libya var. Elektromekanikte global marka olacak Makine mühendisleri Mesut Altan ve İdris Çakır tarafından 2002’de kurulan Birleşim Mühendislik, inşaat projeleri için elektromekanik çözümler üretiyor.

Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerini kuran ve işleten şirket; hastane, otel, AVM, endüstriyel tesisler, rezidans ve konutlarda ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlıyor.

20 yılda 15 milyon metrekarelik projeyi hayata geçiren ve halka arz için de düğmeye basan Birleşim Mühendislik, ‘elektromekanik sektöründe global marka olma’ vizyonuyla başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve yakın coğrafyadaki pazarlara da göz kırpıyor.

Şirket, yurtdışında büyüme stratejisi doğrultusunda içeride ve dışarıda satın alma için de fırsat kolluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın