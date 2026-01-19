En hızlı büyüyen 10 meslek belli oldu: Yapay zeka listeye damga vurdu

Yapay zeka teknolojileri iş dünyasını dönüştürmeye devam ediyor. LinkedIn’in "Jobs on the Rise 2026" araştırmasına göre, ABD’de son üç yılda en hızlı büyüyen 10 meslek belirlendi. Listede yapay zeka temelli meslekler ilk sıralarda yer aldı.

Araştırmada ayrıca profesyonellerin yüzde 56’sının bu yıl iş aramayı planladığı, yüzde 76’sının ise kendisini buna hazır hissetmediği görüldü. Peki, ABD’de en hızlı büyüyen meslekler hangileri? İşte liste…

