ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • En hızlı büyüyen 10 meslek belli oldu: Yapay zeka listeye damga vurdu

En hızlı büyüyen 10 meslek belli oldu: Yapay zeka listeye damga vurdu

Yapay zekanın iş dünyasındaki etkisi yeni bir araştırmayla bir kez daha gözler önüne serildi. ABD’de en hızlı büyüyen 10 meslek açıklanırken, listede yapay zeka temelli alanların üst sıralarda yer aldığı görüldü.


En hızlı büyüyen 10 meslek belli oldu: Yapay zeka listeye damga vurdu

Yapay zeka teknolojileri iş dünyasını dönüştürmeye devam ediyor. LinkedIn’in "Jobs on the Rise 2026" araştırmasına göre, ABD’de son üç yılda en hızlı büyüyen 10 meslek belirlendi. Listede yapay zeka temelli meslekler ilk sıralarda yer aldı.

Araştırmada ayrıca profesyonellerin yüzde 56’sının bu yıl iş aramayı planladığı, yüzde 76’sının ise kendisini buna hazır hissetmediği görüldü. Peki, ABD’de en hızlı büyüyen meslekler hangileri? İşte liste…
 

1 1- Yapay zeka mühendisi

1- Yapay zeka mühendisi

Yapay zekâ mühendisleri, karar alma, öngörü üretme ve sorun çözme gibi karmaşık süreçleri yürüten modeller üzerinde çalışıyor.

En yaygın sektörler: Teknoloji ve internet, BT hizmetleri ve danışmanlığı.

2 2- Yapay zeka danışmanı

2- Yapay zeka danışmanı

Kurumların yapay zeka teknolojilerini stratejilerine entegre etmesine ve hayata geçirmesine destek olur.

En yaygın sektörler: Teknoloji ve internet, BT hizmetleri ve danışmanlığı.

3 3- Yeni konut satış danışmanı

3- Yeni konut satış danışmanı

Yeni konut satış uzmanları, alıcıları yeni inşa edilen projelerde satın alma sürecinin her aşamasında bilgilendirerek yönlendirir.

En yaygın sektörler: Gayrimenkul, Bina İnşaatı.

4 4- Veri etiketleyiciler

4- Veri etiketleyiciler

Yapay zeka ve makine öğrenimi modellerinin eğitimi için verileri etiketler ve kontrol eder.

En yaygın sektörler: Teknoloji ve internet, insan kaynakları. 

5 5- Yapay zeka araştırmacıları

5- Yapay zeka araştırmacıları

Yapay zeka araştırmacıları, Yeni modeller ve algoritmalar üzerinde çalışır.

En yaygın sektörler: Teknoloji ve internet, araştırma hizmetleri.

6 6- Sağlık hizmetleri tahsilat ve ödeme uzmanları

6- Sağlık hizmetleri tahsilat ve ödeme uzmanları

Bu mesleğe mensup kişiler, sağlık hizmetlerine ilişkin faturalandırma ve sigorta talep işlemlerini yürütür.

En yaygın sektörler: Kimyasal üretim, araştırma Hizmetleri.

7 7- Stratejik danışmanlar

7- Stratejik danışmanlar

Stratejik danışmanlar, kuruluşlara uzman desteği sağlar ve problemlerin çözümüne katkı sunar.

En yaygın sektörler: Teknoloji ve internet, iş danışmanlığı ve hizmetleri, BT hizmetleri.

8 8- Reklam satış uzmanları

8- Reklam satış uzmanları

Reklam satış uzmanları, müşteri ihtiyaçlarını uygun mecralarla eşleştirerek farklı kanallarda reklam alanı satışını gerçekleştirir.

 

9 9- Kurucular

9- Kurucular

Kurucular, yeni bir fikri yatırım alabilen ve büyüyebilen bir yapıya taşır.

10 10- Satış yöneticileri

10- Satış yöneticileri

Satış yöneticileri, satış ekiplerine liderlik eder ve gelir modellerini belirler.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL