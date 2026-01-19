En hızlı büyüyen 10 meslek belli oldu: Yapay zeka listeye damga vurdu

Yapay zeka teknolojileri iş dünyasını dönüştürmeye devam ediyor. LinkedIn’in "Jobs on the Rise 2026" araştırmasına göre, ABD’de son üç yılda en hızlı büyüyen 10 meslek belirlendi. Listede yapay zeka temelli meslekler ilk sıralarda yer aldı.
Araştırmada ayrıca profesyonellerin yüzde 56’sının bu yıl iş aramayı planladığı, yüzde 76’sının ise kendisini buna hazır hissetmediği görüldü. Peki, ABD’de en hızlı büyüyen meslekler hangileri? İşte liste…
1 1- Yapay zeka mühendisi
Yapay zekâ mühendisleri, karar alma, öngörü üretme ve sorun çözme gibi karmaşık süreçleri yürüten modeller üzerinde çalışıyor.
En yaygın sektörler: Teknoloji ve internet, BT hizmetleri ve danışmanlığı.
2 2- Yapay zeka danışmanı
Kurumların yapay zeka teknolojilerini stratejilerine entegre etmesine ve hayata geçirmesine destek olur.
En yaygın sektörler: Teknoloji ve internet, BT hizmetleri ve danışmanlığı.
3 3- Yeni konut satış danışmanı
Yeni konut satış uzmanları, alıcıları yeni inşa edilen projelerde satın alma sürecinin her aşamasında bilgilendirerek yönlendirir.
En yaygın sektörler: Gayrimenkul, Bina İnşaatı.
4 4- Veri etiketleyiciler
Yapay zeka ve makine öğrenimi modellerinin eğitimi için verileri etiketler ve kontrol eder.
En yaygın sektörler: Teknoloji ve internet, insan kaynakları.
5 5- Yapay zeka araştırmacıları
Yapay zeka araştırmacıları, Yeni modeller ve algoritmalar üzerinde çalışır.
En yaygın sektörler: Teknoloji ve internet, araştırma hizmetleri.
6 6- Sağlık hizmetleri tahsilat ve ödeme uzmanları
Bu mesleğe mensup kişiler, sağlık hizmetlerine ilişkin faturalandırma ve sigorta talep işlemlerini yürütür.
En yaygın sektörler: Kimyasal üretim, araştırma Hizmetleri.
7 7- Stratejik danışmanlar
Stratejik danışmanlar, kuruluşlara uzman desteği sağlar ve problemlerin çözümüne katkı sunar.
En yaygın sektörler: Teknoloji ve internet, iş danışmanlığı ve hizmetleri, BT hizmetleri.
8 8- Reklam satış uzmanları
Reklam satış uzmanları, müşteri ihtiyaçlarını uygun mecralarla eşleştirerek farklı kanallarda reklam alanı satışını gerçekleştirir.