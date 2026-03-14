“Enerji ve gayrimenkule 400 milyon $ yatıracağız”

Türkiye ile birlikte 29 ülkede faaliyet gösteren Polat Holding, 2025 yılında küresel ve yerel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen finansal disiplinini koruyarak stratejik dönüşüm sürecini derinleştirdi. Yılı 325 milyon dolar seviyesinde bir ciroyla kapatmayı öngören grup, bu performansı kontrollü ve planlı bir yatırım döneminin doğal sonucu olarak değerlendiriyor.
Ekonomist’in 15 - 28 Şubat 2026 tarihli sayısından
Aynı dönemde istihdamını 600 kişiye çıkaran holding, ‘insan kıymeti’ odağını büyüme stratejisinin merkezine yerleştirirken; enerji ve gayrimenkul başta olmak üzere yüksek katma değerli alanlara yöneliyor. 2026 için ise tablo daha iddialı… 450 milyon dolarlık ciro hedefi, 400 milyon dolarlık yeni yatırım bütçesi ve başta Macaristan olmak üzere Avrupa merkezli yeni büyüme adımları gündemde. Yeşil enerji, nitelikli yaşam alanları ve teknoloji odaklı yatırımlarla hem yurt içinde hem de küresel pazarlarda ölçek büyütmeyi hedeflediklerini belirten Polat Holding İcra Komitesi Başkanı Eda Polat Gkinosatis, “2026, Polat’ın küresel ayak izini daha derin ve etkili bir şekilde konumlandırdığı bir yıl olacak. Macaristan, enerji ve gayrimenkul alanlarında 143 milyon dolarlık yatırım planımızla merkez üssümüz olmaya devam edecek. Ancak vizyonumuzu tek bir coğrafyayla sınırlamıyoruz. Gayrimenkul segmentinde özellikle Atina ve Amsterdam pazarlarını, stratejik getiri potansiyelleri nedeniyle radarımıza aldık” diyor.
Hedeflerinin, bulundukları pazarlarda ölçek büyütürken, yeni pazarlarda ‘seçici ve niş’ adımlarla küresel marka algılarını güçlendirmek olduğunu söyleyen Gkinosatis, 2026 yatırım bütçelerinden gündemlerine olan yatırım planlarına kadar pek çok konuda sorularımızı şöyle yanıtlıyor:
Öncelikle holding açısından 2025 yılı özetle nasıl geçti?
2025 yılı Polat için finansal disiplini elden bırakmadan, stratejik bir dönüşümün temellerini attığımız bir yıl oldu. Grup ciromuzda yılı bütçe hedeflerimizin bir miktar altında kalarak 325 milyon dolar seviyesinde tamamlamayı öngörüyoruz. Ancak bu rakamı sadece bir sonuç değil, planlı ve kontrollü bir yatırım sürecinin çıktısı olarak değerlendiriyoruz. Bizim için asıl başarı, makroekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde yatırım iştahımızı korumak ve istihdamda büyüme trendini sürdürmekti. Nitekim 2024 yılında 560 olan çalışan sayımızı 2025 sonunda 600 seviyesine yükselttik. Bu artış, kurumsal yapımızdaki ‘insan kıymeti’ odağımızın ve operasyonel derinleşmemizin en somut göstergesidir. Doğrudan ihracat faaliyetinden ziyade, stratejimizi yerel ve küresel pazarlarda operasyonel verimliliği maksimize etmek ve yüksek katma değerli yatırımları hayata geçirmek üzerine kurguluyoruz.
Holding olarak 2026’da yüzdesel olarak büyüme hedefinizden söz eder misiniz?
2026 yılı için oldukça kararlı ve güçlü bir projeksiyonumuz var. Grup ciromuzu 450 milyon dolar bandına taşıdık. Bu ivmenin arkasında, son iki yılda sabırla ve titizlikle hayata geçirdiğimiz yatırımların tam kapasiteyle devreye girmesi yatıyor. Enerji sektöründeki kapasite artışlarımız, grubumuzun sürdürülebilir gelir yapısını güçlendirirken; gayrimenkul tarafındaki yüksek nitelikli projelerimiz de varlık kalitemizi yukarı taşıyarak bu gelişimi destekleyecek. Bu sayede her iki alanda da stratejik hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Enerji ve gayrimenkul alanındaki amiral projelerimizle yakaladığımız nitelikli büyüme ivmesini, sanayi ve teknoloji grubumuzdaki yeni yatırımlarımızla destekliyoruz.
Holdingin yeni dönemde yatırım gündeminden söz eder misiniz? 2026 yılında yatırım bütçeniz ne olacak?
Yatırım yapmayı, ekonomik döngülerin ötesinde bir kurumsal refleks olarak görüyoruz. 2025 yılında Türkiye ve Macaristan odaklı olarak, 300 milyon dolar enerji, 88 milyon dolar gayrimenkul olmak üzere 388 milyon dolarlık bir yatırım hacmine ulaştık. 2026 yılında da bu hızı koruyarak 400 milyon dolar seviyesinde yeni bir yatırım bütçesi öngörüyoruz. Bu kaynağın 250 milyon dolarını enerji, 150 milyon dolarını ise gayrimenkul projelerimize kanalize edeceğiz. Bu dağılım, grubumuzun ‘yeşil enerji’ ve ‘nitelikli yaşam alanları’ vizyonunun birer taahhüdü. Sanayi ve teknoloji grubumuzun çatısı altındaki şirketlerimizde ise yatırım planlamalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda kısa vadede mevcut yatırımlarımızın kapasite artışına öncelik verirken, orta vadede yeni yatırım projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
2026 yılında yurt dışında büyüme planınızdan söz eder misiniz?
2026, Polat’ın küresel ayak izini daha derin ve etkili bir şekilde konumlandırdığı bir yıl olacak. Mevcut durumda Türkiye, Macaristan, ABD, Yunanistan, Makedonya ve Romanya olmak üzere altı ülkede 29 şirketle yürüttüğümüz operasyonlarımız, bize eşsiz bir öğrenme ve adaptasyon kabiliyeti kazandırıyor. Macaristan, enerji ve gayrimenkul alanlarında 143 milyon dolarlık yatırım planımızla merkez üssümüz olmaya devam edecek. Ancak vizyonumuzu tek bir coğrafyayla sınırlamıyoruz. Gayrimenkul segmentinde özellikle Atina ve Amsterdam pazarlarını, stratejik getiri potansiyelleri nedeniyle radarımıza aldık. Amacımız, bulunduğumuz pazarlarda ölçek büyütürken, yeni pazarlarda ‘seçici ve niş’ adımlarla küresel marka algımızı güçlendirmek.
Sizce 2026 yılındaki olası risk ve fırsatlar neler?
2026 yılını, özellikle ikinci yarıdan itibaren küresel piyasalarda likiditenin rahatladığı bir ‘fırsat penceresi’ olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin rasyonel ekonomi programıyla yakaladığı öngörülebilirlik, bizim gibi uzun vadeli yatırımcılar için en büyük motivasyon kaynağıdır. Riskleri, çevik yönetim anlayışımızla minimize ediyoruz.
“Globalde fırsat çıkarsa bünyemize katarız”
“Ajandamda üç madde öne çıkıyor. İlki, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yatırımlarımızı iş planlarımıza uyumlu ve hedeflenen sürede hayata geçirmek. Mevcut projelerimizi zamanında tamamlayarak operasyonel verimliliğimizi korurken, grubumuzun büyüme taahhütlerini kararlılıkla yerine getirmek. İkincisi, küresel piyasaları ve değişen trendleri yakından takip ederek, yurt dışındaki yeni yatırım potansiyellerini çevik bir şekilde analiz etmek; grubumuzun global ölçekteki varlığını güçlendirecek fırsatları süratle bünyemize katmaya odaklanmak. Üçüncüsü ise teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, somut katma değer sağlayacağı ve kaynak kullanımını optimize edeceği alanlarda verimli bir kaldıraç olarak kullanarak, operasyonel mükemmelliğe odaklanan bir dijital dönüşüm yolu izlemek.”